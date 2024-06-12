Азербайджан вступит в Исламскую организацию продовольственной безопасности

Азербайджан проводит внутригосударственные процедуры для вступления в Исламскую организацию продовольственной безопасности. Об этом было заявлено на встрече Посла Казахстана в Азербайджане Алима Байеля с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества двух стран в сфере сельского хозяйства. В частности, стороны рассмотрели вопросы увеличения товарооборота сельскохозяйственной и продовольственной продукции, в том числе путем обмена информацией о потребностях двух стран. В этом контексте собеседники приветствовали создание совместной рабочей группы в области сельского хозяйства.

Фото: МСХ Азербайджана

Алим Байель рассказал об инвестиционных возможностях Казахстана в аграрно-промышленном комплексе, приоритетных проектах в области переработки сельскохозяйственной продукции.

- Казахстанская сторона заинтересована в организации совместных производств в Карабахском экономическом районе Азербайджана, - отметил также дипломат.

В свою очередь, Меджнун Мамедов подчеркнул тесные братские отношения между Казахстаном и Азербайджаном, которые позволяют развивать взаимодействие по всем направлениям. Он заявил, что Азербайджан готов расширять сотрудничество с Казахстаном в сельскохозяйственной сфере.

- Азербайджанская сторона в настоящее время проводит внутригосударственные процедуры для вступления Азербайджана в Исламскую организацию продовольственной безопасности (ИОПБ), инициатором создания которой является Казахстан, - поделился министр, отметив, что уже в скором времени Азербайджанская Республика вступит в организацию.

Фото: МСХ Азербайджана

Стороны также договорились провести на площадке Посольства деловой форум с участием производителей аграрно-промышленного комплекса, а также заинтересованных представителей госструктур и бизнес-сообщества двух стран.