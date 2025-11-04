Азербайджан ужесточает требования к ввозу подержанных машин

Изменения предусмотрены в проекте поправок к Налоговому кодексу страны и направлены на обновление автопарка, сокращение импорта устаревших транспортных средств и стимулирование ввоза более экологичных моделей.

В соответствии с действующим законодательством, при ввозе автомобилей старше семи лет применяется повышающий коэффициент 1,2 для бензиновых двигателей и 1,5 — для дизельных. После вступления в силу поправок эти коэффициенты вырастут до 1,5 и 2 соответственно. Таким образом, акцизная нагрузка на старые дизельные автомобили увеличится наиболее значительно.

Согласно Налоговому кодексу, базовые ставки акциза зависят от объема двигателя автомобиля.

Для машин с двигателем до 2000 куб. см ставка составляет 0,30 маната за каждый куб. см. От 2001 до 3000 куб. см — 600 манат плюс по 5 манатов за каждый куб.см сверх 2000. При объеме от 3001 до 5000 куб. см — 18 600 манат плюс по 35 манатов, а свыше 5000 куб.см — 53 600 манат плюс по 70 манатов за каждый куб.см сверх этого порога.

Для автомобилей старше трех лет с двигателем более 3000 куб.см действуют повышенные ставки — 5600 манат плюс 15 манатов за куб.см (от 3001 до 4000), 20 600 манат плюс 40 манатов (от 4001 до 5000) и 60 600 манат плюс 80 манатов за каждый куб.см свыше 5000.

Иными словами, чем старше и мощнее автомобиль, тем выше акциз. Государство таким образом стимулирует покупку более новых и экологичных машин.

Ранее Ассоциация автомобильных дилеров Азербайджана (ААДА) предложила ограничить импорт второго автомобиля из-за рубежа для физических лиц.



