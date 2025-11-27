Азербайджан увеличит грузооборот по коридору «Север-Юг» до 5 млн тонн к 2028 году

— С января 2028 года грузооборот по международному транспортному коридору «Север-Юг» будет доведен до 5 миллионов тонн в год, — отметил министр цифрового развития и транспорта АР Рашад Набиев, выступая на 83-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ.

Он подчеркнул, что на следующем этапе предусмотрено дальнейшее расширение пропускной способности маршрута.

— Мы планируем увеличить его потенциал до 15 миллионов тонн ежегодно, — сказал он.

Говоря о сотрудничестве с Ираном, министр заявил, что совместные инфраструктурные проекты развиваются в высоком темпе.

— Работы по строительству Астаринского терминала на территории Ирана значительно продвинулись. Этот объект передан азербайджанской стороне в долгосрочное пользование сроком на 25 лет. Мы планируем завершить его строительство к концу 2026 года, — добавил он.

Министр отметил продвижение проекта Зангезурского коридора (также известный как «Маршрут Трампа» или TRIPP). Его пропускная способность составит до 15 млн тонн, а участок до Агбенда будет завершен в 2026 году.

По его словам, параллельно ведется строительство железной дороги протяженностью около 200 километров, проходящей по территории Нахчывана.

В феврале этого года Азербайджан утвердил соглашение о развитии МТК «Север-Юг», устанавливливающее гарантированный объем грузов, который должен ежегодно перевозиться через территорию страны.

Ранее сообщалось, что в 2026 году пропускная способность коридора достигнет 20 млн тонн в год после завершения приграничных станций в западных регионах Казахстана.