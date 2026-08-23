Азербайджан продолжает транзит российских грузов в Армению

Очередная партия груза из России отправилась в Армению транзитом через Азербайджан. Состав перевозит 630 тонн пшеницы и 36 тонн пропана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Азертадж .

22 августа из России в Армению транзитом через Азербайджан отправили очередную партию груза. Состав из девяти вагонов с пшеницей общим весом 630 тонн и одного вагона с 36 тоннами пропана отправился со станции Баладжары в направлении Беюк-Кясик.

К настоящему времени из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено более 49 тыс. тонн зерна, около 9 тыс. тонн удобрений, 1 136 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1 114 тонн угля и 67 тонн древесины.

В свою очередь, из Азербайджана в Армению экспортировано около 15 тыс. тонн дизельного топлива и около 5 тыс. тонн бензина АИ-92 и АИ-95.

Напомним, ранее правительство Армении выразило намерение активизировать двустороннюю торговлю и деловые контакты с Азербайджаном в рамках дальнейшего укрепления мирных отношений