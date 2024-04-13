Азербайджан потребовал от Армении выплатить компенсации за ущерб

В Гааге состоялось первое официальное судебное разбирательство по иску Азербайджана против Армении в рамках межгосударственного арбитража, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД АР.

По данным МИД, иск подан в соответствии с Бернской конвенцией об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе.

Процесс был инициирован Азербайджаном 18 января 2023 года на основании доказательств масштабного уничтожения Арменией окружающей среды за почти 30 лет оккупации азербайджанских территорий.

— После освобождения своих территорий в 2020 году Азербайджан обнаружил шокирующие свидетельства разрушения со стороны Армении. Действия Армении нанесли серьезный ущерб естественной среде обитания и видам в регионе, истощили природные ресурсы и уничтожили биоразнообразие, — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что незаконное строительство и добыча полезных ископаемых Армении в лесных районах, в том числе в охраняемых до оккупации природных заповедниках, поставили под угрозу более 500 видов дикой природы видов флоры и фауны.

Азербайджанская сторона обратилась арбитражному суду с просьбой обязать Армению прекратить продолжающиеся нарушения Бернской конвенции и выплатить полное возмещение за разрушение окружающей среды.

Ранее Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана заявило, что строительство завода на границе Армении с Нахчыванской АР нарушает положения конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (конвенция Espo).

В сентябре 2023 года Баку объявил о проведении «локальных антитеррористических мероприятий» в Карабахе, в результате чего он перешел в состав Азербайджана. Стороны договорились о прекращении огня и разоружении воинских формирований в регионе.

В настоящее время Баку и Ереван работают над подписанием мирного договора, ведутся переговоры на различных площадках.