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    13:00, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Азербайджан потребовал от Армении выплатить компенсации за ущерб

    Азербайджан потребовал от Армении выплатить компенсации за ущерб
    Фото: MEDIA.AZ

    В Гааге состоялось первое официальное судебное разбирательство по иску Азербайджана против Армении в рамках межгосударственного арбитража, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД АР.

    По данным МИД, иск подан в соответствии с Бернской конвенцией об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе. 

    Процесс был инициирован Азербайджаном 18 января 2023 года на основании доказательств масштабного уничтожения Арменией окружающей среды за почти 30 лет оккупации азербайджанских территорий.

    — После освобождения своих территорий в 2020 году Азербайджан обнаружил шокирующие свидетельства разрушения со стороны Армении. Действия Армении нанесли серьезный ущерб естественной среде обитания и видам в регионе, истощили природные ресурсы и уничтожили биоразнообразие, — говорится в заявлении.

    В ведомстве подчеркнули, что незаконное строительство и добыча полезных ископаемых Армении в лесных районах, в том числе в охраняемых до оккупации природных заповедниках, поставили под угрозу более 500 видов дикой природы видов флоры и фауны.

    Азербайджанская сторона обратилась арбитражному суду с просьбой обязать Армению прекратить продолжающиеся нарушения Бернской конвенции и выплатить полное возмещение за разрушение окружающей среды.

    Ранее Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана заявило, что строительство завода на границе Армении с Нахчыванской АР нарушает положения конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (конвенция Espo).

    В сентябре 2023 года Баку объявил о проведении «локальных антитеррористических мероприятий» в Карабахе, в результате чего он перешел в состав Азербайджана. Стороны договорились о прекращении огня и разоружении воинских формирований в регионе.

    В настоящее время Баку и Ереван работают над подписанием мирного договора, ведутся переговоры на различных площадках.

    Теги:
    Армения ООН Природа Азербайджан Мировые новости
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
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