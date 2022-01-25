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Азербайджан передал армянской стороне тело погибшего в ходе войны военнослужащего

25 Января 2022 13:33
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Азербайджан передал армянской стороне тело погибшего в ходе войны военнослужащего

ЕРЕВАН. АРМЕНПРЕСС - КАЗИНФОРМ - Азербайджан передал армянской стороне тело погибшего в ходе войны военнослужащего, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Арменпресс.

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Республики Арцах продолжила в направлении Матагиса поиск тел погибших и пропавших без вести военнослужащих во время войны. Как передает Арменпресс, поиск результатов не дал.

Также отмечается, что утром Азербайджан в районе Шуши передал сотрудникам ГСЧС МВД Арцаха найденное в районе Воротана тело одного военнослужащего, погибшего в ходе войны 2020 г.

Личность будет установлена после медэкспертизы.

Таким образом, после установления режима перемирия, с 13 ноября 2020 года в результате поисковых операций найдено и эвакуировано 1707 тел.

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#Азербайджан   #Армения  
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