Азербайджан передал армянской стороне тело погибшего в ходе войны военнослужащего
ЕРЕВАН. АРМЕНПРЕСС - КАЗИНФОРМ - Азербайджан передал армянской стороне тело погибшего в ходе войны военнослужащего, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Арменпресс.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Республики Арцах продолжила в направлении Матагиса поиск тел погибших и пропавших без вести военнослужащих во время войны. Как передает Арменпресс, поиск результатов не дал.
Также отмечается, что утром Азербайджан в районе Шуши передал сотрудникам ГСЧС МВД Арцаха найденное в районе Воротана тело одного военнослужащего, погибшего в ходе войны 2020 г.
Личность будет установлена после медэкспертизы.
Таким образом, после установления режима перемирия, с 13 ноября 2020 года в результате поисковых операций найдено и эвакуировано 1707 тел.
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