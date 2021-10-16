Азербайджан открывает воздушные границы с Казахстаном

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Согласно решению правительства Азербайджана, теперь в страну смогут приезжать граждане из еще 23 стран, в том числе и Казахстана. Об этом говорится в изменениях, внесенных Кабинетом министров АР в постановление «О продлении срока особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений» от 26 мая 2021 года № 151, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно изменению, гражданам еще 23 стран, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других государств и лицам без гражданства разрешен въезд (и выезд) в Азербайджан воздушным транспортом.

Сообщается, что в новый список стран вошли: Аргентина, Австралия, Бразилия, Бруней, Южная Корея, Чили, Эквадор, Камбоджа, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Казахстан, Мальдивы, Мексика, Марокко, Монголия, Черногория, Норвегия, Оман, Панама, Сальвадор, Уругвай, Новая Зеландия.

Теперь для вылета из этих стран в Азербайджан обязательным является наличие у пассажиров отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета. Помимо теста, у граждан старше 18 лет должен быть COVID-паспорт или же документ о недавно перенесенном заболевании. Для детей младше одного года COVID-паспорт или результат теста не требуется.

Напомним, начиная с 6 сентября 2021 года разрешается въезд в Азербайджан гражданам следующих стран: Китая, Эстонии, Финляндии, Франции, Гонконга, Хорватии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Малайзии, Королевства Саудовской Аравии, Японии.

Ранее, с 21 июня аналогичное решение было принято в отношении России, Турции, США, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Израиля, Венгрии и Катара. С 5 августа были разрешены полеты в Азербайджан из Германии, Чехии, Австрии, Бельгии, Дании, Ирландии, Испании, Швеции, Швейцарии, Канады, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Сербии, Сингапура, Португалии, Словении, Словакии и Греции.