Азербайджан играет важную роль в транспортном коридоре Север-Юг – академик РАН

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Международный круглый стол на тему «ЕАЭС – Азербайджан: перспективы развития экономического сотрудничества» состоялся в Баку с участием представителей российско-азербайджанского экспертного и научного сообщества, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Круглый стол организован при совместном участии посольства и торгового представительства России в Баку и университета Одлар Юрду в Астраханском деловом центре. В качестве главного спикера мероприятия приглашен министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН Сергей Глазьев, который выступил с обширным докладом.

По словам Сергея Глазьева, Азербайджан является важнейшим партнером для России, с которым сегодня имеются экономические кооперационные связи.

«Сейчас держим режим свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Азербайджаном, есть все возможности для наращивания кооперации. Азербайджанская экономика, хоть и в нефтяной части ориентирована на экспорт на Запад, но агропромышленный комплекс Азербайджана и разные отрасли промышленности традиционно работают с российским рынком», - отметил академик.

Эксперт добавил, что в Евразийском экономическом союзе есть общий рынок труда, который считается важнейшим направлением формирования единого экономического пространства.

«Многие азербайджанцы участвуют в общем рынке труда, хотя Азербайджан не является частью Евразийского экономического союза. Думаю, у нас есть возможность, кроме свободной торговли, выстраивать преференциальные отношения и в других секторах экономики, в том числе выстраивать регулирование рынков услуг, труда, капитала, формирование общих инфраструктурных проектов», - поделился он.

По мнению спикера, сейчас для России приоритетом является транспортный коридор Север-Юг, где Азербайджан занимает ключевое место в качестве основной транзитной страны, соединяющей ЕАЭС с Югом - Ираном, Турцией и Индией.

«Для нас это очень перспективные рынки. Сейчас, когда меняется вся структура мировой экономики, мировой торговли, у нас происходит переориентация торговых потоков на Восток и на Юг. Значение азербайджано-российского сотрудничества, сотрудничество Азербайджана с Евразийским экономическим союзом существенно возрастает», - подчеркнул эксперт РАН, отметив, что Евразийский экономический союз не просто состоявшаяся интеграционная структура, но и образец нового мирохозяйственного уклада, где формируются новые принципы международного сотрудничества, которые строятся на основе уважения национального суверенитета, общих и взаимовыгодных интересов, сочетания конкурентных преимуществ.

«Из 10 тысяч решений, которые приняты за десятилетия работы Таможенного союза и Евразийского экономического союза, практически все были приняты путем консенсуса. Несмотря на то, что страны, участвующие в Евразийском экономическом союзе, имеют разный экономический масштаб, у всех равные права. Мы фактически уже завершили формирование единого экономического пространства и рассчитываем, что Азербайджан тоже вполне может стать активным членом нашего общего пространства, где есть свободное обращение товаров, услуг, капитала и труда», - резюмировал спикер.

Заведующий кафедрой «Экономика и экономические отношения» университета Одлар Юрду, профессор Эльшад Мамедов выразил надежду, что визит видного ученого РАН Сергея Глазьева в Баку в рамках участия круглого стола придаст огромный импульс для развития отношений между ЕАЭС и Азербайджаном.