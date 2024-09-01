В Азербайджане завтра состоятся парламентские выборы

В Азербайджане 1 сентября пройдут внеочередные выборы в Милли Меджлис, решение о проведении которых стало известно в конце июня после подписания президентом Ильхамом Алиевым распоряжения о роспуске парламента, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Что нужно знать об избирательном процессе

Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов, избираемых на пятилетний срок путем всеобщих и прямых выборов на основе мажоритарной системы. Последние выборы, которые также были внеочередными, состоялись в феврале 2020 года.

28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 1 сентября.

31 августа завершилась предвыборная агитация кандидатов в депутаты на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана.

В выборах 1 сентября смогут принять участие 6 421 073 избирателя.

Голосование пройдет на 6477 избирательных участках на территории 125 избирательных округов.

По данным ЦИК, на участки отправлено 6 516 567 бюллетеней.

Выборы начнутся в 08:00 и завершатся в 19:00. Предварительные неофициальные итоги будет известны уже в ночь на 2 сентября.

Почему внеочередные?

Очередные парламентские выборы планировались в ноябре 2024 года, но перенесены на 1 сентября, чтобы не мешать проведению климатической конференции ООН COP29, на которую ожидают более 80 тысяч гостей, в том числе глав государств и правительств свыше 50 стран.

Отличительной чертой предстоящих выборов станет голосование по всей стране, включая Карабах и Восточный Зангезур, где создано 34 постоянных избирательных участка, свой гражданский долг могут выполнить 42 тысячи избирателей.

Голосование за рубежом законом не предусмотрено.

От «партийных» до «независимых»

Выборы проходят по мажоритарной системе. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), борьбу за 125 мандатов ведут около 990 кандидатов. Из них 305 — это представители 25 политических партий (из 26 действующих).

На прошлых парламентских выборах в феврале 2020 года борьбу за депутатское кресло вел 1 341 кандидат.

Правящая партия Yeni Azərbaycan («Новый Азербайджан») во главе с президентом страны Ильхамом Алиевым выдвинула наибольшее количество кандидатов, ее представители зарегистрированы во всех 125 одномандатных округах по всей стране.

Из оппозиционных партий наибольшее число кандидатов зарегистрировано от партии Müsavat (24), Ağ Parti (18), Ümüd (17), «Партии гражданской солидарности» (17), «Республиканской альтернативы» (REAL, 12).

Выборы проигнорировала только оппозиционная партия «Народный фронт Азербайджана».

Предвыборные обещания

В предвыборной платформе Yeni Azərbaycan под названием «В новую эпоху — с «Новым Азербайджаном» обозначены 11 целей, вытекающих, как подчеркивается в документе, из реалий, сложившихся после возвращения Карабаха под контроль Баку.

Одиннадцать целей предусматривают сохранение общественно-политической стабильности в стране и проведение основанного на национальных интересах и равноправном партнерстве внешнеполитического курса, а также продолжение демократических преобразований, реформы в системе госуправления и экономике, повышение социального благосостояния населения, укрепление оборонного потенциала, восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, безопасное возвращение туда бывших вынужденных переселенцев.

Предвыборная платформа Müsavat предусматривает переход от президентской к парламентской республике, восстановление пропорциональной системы выборов в законодательный орган, упраздненной в результате конституционного референдума 2002 года, вступление во Всемирную торговую организацию.

Программы других оппозиционных партий во многом схожи. Партия Ümüd выступает за сокращение госаппарата. REAL считает необходимыми либерализацию налогового законодательства, открытие сухопутных границ республики, которые были закрыты из-за пандемии.

Кто будет наблюдать за процессом?

Наблюдательная миссия осуществляется Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ совместно. Она состоит из 279 наблюдателей, включая 225 экспертов, направленных БДИПЧ, и 54 из ПА ОБСЕ.

По словам главы делегации ПАСЕ Майкла Крида, наблюдатели от Парламентской ассамблеи будут тесно сотрудничать с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) для наблюдения за соответствием выборов демократическим принципам, гарантией свободности процедуры голосования, проведению справедливой предвыборной кампании и другим вопросам.

Мнение европейских наблюдателей на выборах будет сообщено общественности 2 сентября на пресс-конференции с участием представителей международной миссии по наблюдению за выборами.

30 августа начала работу Миссия наблюдателей от ШОС.

- Миссия будет осуществлять мониторинг выборов объективно, нейтрально и беспристрастно в соответствии с имеющимися в ШОС положениями, — заверил заместитель Генерального секретаря ШОС Нуран Ниязалиев.

В то же время Парламентской ассамблее Совета Европы не было отправлено приглашения наблюдать за внеочередными выборами. Отказ пригласить делегацию ПАСЕ стал одной из причин прекращения полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ сроком на один год.

За выборами также будут следить азербайджанские и зарубежные социологические службы.

Мнения о выборах

Кандидаты от правящей партии и многие независимые кандидаты сообщают, что процесс проходит гладко, недовольства не высказывают.

Митингов и многолюдных акций в период кампании не замечено, предвыборная борьба большой частью переместилась на онлайн-платформы, многие кандидаты активно использовали социальные сети.

На заседании ЦИК заместитель председателя Ровзат Касымов подчеркнул, что Азербайджан входит в число стран-лидеров по предоставлению самых широких возможностей для участия различных институтов и наблюдателей в избирательных процессах.

В то же время российское агентство TASS отмечает, что агитационная кампания на этих выборах проходила тихо, некоторые представители оппозиции даже назвали ее «блеклой».

Право на бесплатную агитацию на телевидении, радио и в печатных СМИ получила только ПЕА, поскольку по закону такая возможность предоставляется лишь тем партиям, которые зарегистрировали своих кандидатов более чем в 60 из 125 одномандатных округов. Однако правящая партия отказалась от такого преимущества, чтобы не нарушать принципа равной конкуренции.

Цифры и прогнозы

Итальянская компания SWG SPA, зарегистрированная в ЦИК для проведения экзит-полов, провела опрос населения (с 15 июля по 15 августа) и выяснила, что 81% населения интересуется предстоящими парламентскими выборами. Так, 21% респондентов очень заинтересованы, 13% умеренно заинтересованы, 5% не заинтересованы, 1% затруднились с ответом. 57% респондентов заявили о намерении участвовать в выборах, 27% «скорее всего» примут участие, 6% ответили отрицательно, 10% затруднились с ответом.

Согласно данным американской организации Oracle Advisory Group, 70% респондентов заявили, что отдадут свои голоса за представителей партии власти.

Аналитики полагают, что в решающей степени это связано с высоким рейтингом лидера ПЕА — президента страны Ильхама Алиева. 96% опрошенных отметили, что на их выбор существенно повлияла победа в Карабахе.

Результаты опроса Oracle Advisory Group указывают, что за Müsavat готовы голосовать 6% избирателей, за REAL — 4%.

В парламенте прошлого созыва у оппозиции было всего 10 мест.

В целом, как отмечают зарубежные эксперты, эти досрочные парламентские выборы, несомненно, имеют большое значение, особенно учитывая контекст недавних досрочных президентских выборов, состоявшихся всего шесть месяцев назад, и предстоящее проведение Азербайджаном крупного международного мероприятия ООН (COP29).