Миссия наблюдателей от ШОС начала работать в Азербайджане

30 августа начала работу Миссия наблюдателей от ШОС на парламентских выборах в Азербайджанской Республике, которые назначены на 1 сентября. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу организации.

Глава Миссии, заместитель Генерального секретаря ШОС Н. Ниязалиев провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана М.Панаховым.



Н.Ниязалиев отметил, что ШОС по приглашению ЦИК и Министерства иностранных дел в четвертый раз участвует в наблюдении за выборами в Азербайджане. Он рассказал о составе миссии, ее целях и задачах. Акцентировал, что миссия будет осуществлять мониторинг выборов объективно, нейтрально и беспристрастно в соответствии с имеющимися в ШОС положениями.

Фото: ШОС

М. Панахов поблагодарил за направление представительной делегации от ШОС. Указал на сохраняющееся между Азербайджаном и государствами-членами организации тесное взаимодействие, а также поделился деталями подготовительной работы к нынешним парламентским выборам.

Кроме того, состоялась встреча заместителя Генерального секретаря ШОС Н.Ниязалиева с помощником Президента Азербайджанской Республики по внешней политике Х.Гаджиевым.



Собеседники обсудили перспективы наращивания сотрудничества между ШОС и Азербайджаном в различных сферах. Они высоко оценили итоги заседания Совета глав государств-членов ШОС и саммита в формате «ШОС плюс», состоявшихся в г.Астане, Республика Казахстан, 3-4 июля 2024 года.

Н.Ниязалиев выразил признательность азербайджанской стороне за приглашение Генерального секретаря ШОС на 29-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОP 29).

Фото: ШОС

Напомним, 28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно документу, выборы пройдут 1 сентября 2024 года. Последние парламентские выборы в стране состоялись 9 февраля 2020 года.

Национальное собрание Азербайджана, или Милли Меджлис – однопалатный парламент, каждые пять лет избираются 125 депутатов на основе мажоритарной избирательной системы — по одному человеку от 125 округов.