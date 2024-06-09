Азербайджан, Армения и Узбекистан избраны в состав ЭКОСОС

В Генеральной Ассамблее ООН прошли выборы в Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС). На два места от Восточной Европы претендовали три страны – Армения, Азербайджан и Босния и Герцеговина. В результате голосования в состав ЭКОСОС вошли Армения и Азербайджан. Каждая из этих стран набрала по 148 голосов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Новости ООН.

Узбекистан набрал 185 голосов и с 1 января 2025 года займет одно из четырех освобождающихся мест от Азиатско-Тихоокеанской группы. Узбекистан избран в этот орган впервые в своей истории.

Экономический и Социальный Совет – главный орган, отвечающий за координацию экономической и социальной деятельности Организации Объединенных Наций и организаций, входящих в систему ООН. ЭКОСОС занимает центральное место в деятельности системы ООН по продвижению всех трех аспектов устойчивого развития – экономического, социального и экологического.

В Совет входят 54 члена, которые выполняют свои функции в течение трех лет. Решения в Совете принимаются простым большинством голосов. Каждый член обладает одним голосом.

Ежегодно Совет проводит несколько коротких сессий, посвященных организации его работы, в которых часто участвуют представители гражданского общества. Кроме того, Экономический и Социальный Совет проводит ежегодную четырехнедельную основную сессию, которая проходит в июле поочередно в Женеве и Нью-Йорке.