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    08:52, 09 Июнь 2024 | GMT +6

    Азербайджан, Армения и Узбекистан избраны в состав ЭКОСОС

    Азербайджан, Армения и Узбекистан избраны в состав ЭКОСОС
    Фото: М.Элиас/ ООН

    В Генеральной Ассамблее ООН прошли выборы в Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС). На два места от Восточной Европы претендовали три страны – Армения, Азербайджан и Босния и Герцеговина. В результате голосования в состав ЭКОСОС вошли Армения и Азербайджан. Каждая из этих стран набрала по 148 голосов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Новости ООН

    Узбекистан набрал 185 голосов и с 1 января 2025 года займет одно из четырех освобождающихся мест от Азиатско-Тихоокеанской группы. Узбекистан избран в этот орган впервые в своей истории.

    Экономический и Социальный Совет – главный орган, отвечающий за координацию экономической и социальной деятельности Организации Объединенных Наций и организаций, входящих в систему ООН. ЭКОСОС занимает центральное место в деятельности системы ООН по продвижению всех трех аспектов устойчивого развития – экономического, социального и экологического.

    В Совет входят 54 члена, которые выполняют свои функции в течение трех лет. Решения в Совете принимаются простым большинством голосов. Каждый член обладает одним голосом.

    Ежегодно Совет проводит несколько коротких сессий, посвященных организации его работы, в которых часто участвуют представители гражданского общества. Кроме того, Экономический и Социальный Совет проводит ежегодную четырехнедельную основную сессию, которая проходит в июле поочередно в Женеве и Нью-Йорке.

    Теги:
    Армения ООН Узбекистан Азербайджан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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