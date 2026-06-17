Азат Перуашев предложил ввести налоговые каникулы для торговых центров

Он сообщил, что во время встреч с предпринимателями в регионах владельцы и арендаторы торговых центров часто поднимают проблему снижения потока посетителей и покупательской активности.

— Сегодня торговые комплексы, являвшиеся важным направлением малого и среднего бизнеса, сталкиваются со снижением посещаемости, сокращением арендаторов, ростом пустующих площадей и падением инвестиционной привлекательности. Между тем, в создание торговых центров и инфраструктуры вложены миллиарды тенге инвестиций. За каждым таким объектом стоят сотни рабочих мест, налоговые поступления, деятельность отечественных производителей и поставщиков, — отметил Азат Перуашев.

По его мнению, для сохранения финансовой устойчивости владельцам и арендаторам ТРЦ потребуется трансформация в многофункциональные общественные пространства с развитой развлекательной и досуговой инфраструктурой: детскими и спортивными зонами, аттракционами, фитнес-центрами, оздоровительными и образовательными заведениями, компьютерными клубами, фудкортами и другими сервисами, формирующими новые точки притяжения.

— Однако подобное переформатирование потребует значительных затрат времени и средств, в том числе на масштабную реконструкцию самих торговых зданий. В этой связи предлагаем совместно с бизнесом приступить к разработке программы по переформатированию деятельности торговых центров, включая рекомендации по возможным альтернативным бизнес-активностям, типовыми решениями пространств и зданий, а также с мерами содействия со стороны государства для участников программы, включая налоговые каникулы и доступное кредитование на реконструкцию и переоборудование высвобождаемых площадей, — сказал мажилисмен.

Ранее сообщалось, что с 2020 года объем электронной торговли в стране увеличился в семь раз и по итогам 2024 года достиг 3,2 трлн тенге. Доля онлайн-продаж превысила 14% розничного рынка и продолжает расти. К 2029 году этот показатель планируют увеличить до 18,5%.