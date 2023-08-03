Азат Оралбаев назначен акимом Ордабасинского района Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами районного маслихата акимом Ордабасинского района Туркестанской области назначен Азат Оралбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.



Оралбаев Азат Абдугалиевич родился 1983 году 21 декабря в селе Бадам Ордабасинского района Южно-Казахстанской области. В 2003 году окончил гуманитарно-аграрный и экономический колледж имени Капланбек, экономист. В 2006 году окончил Алматинский экономический университет, экономист.

Начинал трудовую деятельность в 2003 году с должности начальника отдела кадров ТОО «Батсу», Ордабасинский район, село Бадам;

2004-2005 гг. - специалист районного отдела труда и социальной защиты населения Ордабасинского района, села Темирлан;

2005-2006 гг. - специалист районного отдела занятости и социальных программ Ордабасинского района;

2006-2007 гг. - главный специалист аппарата акима сельского округа Бадам Ордабасинского района, села Бадам;

2007 г. - заместитель акима сельского округа Бадам Ордабасинского района;

2007-2010 гг. - аким сельского округа Бадам Ордабасинского района;

2010-2012 гг. - начальник районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Ордабасинского района, село Темирлан;

2012-2013 гг. - заведующий аппарата акима села Темирлан Ордабасинского района;

2013-2017 гг. - начальник аппарата акима села Темирлан Ордабасинского района;

2017 г. - до настоящего назначения - заместитель акима района, аппарат акима села Темирлан Ордабасинского района.