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    16:47, 14 Февраль 2022 | GMT +6

    Азамат Сатыбалды назначен ректором академии искусств имени Темирбека Жургенова

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский актёр Азамат Сатыбалды назначен ректором Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил директор Национального музея в Нур-Султане Арыстанбек Мухамедиұлы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Информацию также подтвердили в управлении культуры города Алматы.

    Азамат Сатыбалды родился в 1977 году в селе Рыскулов Жамбылской области. Актер рос в многодетной семье. В 1997 году поступил в Академию искусств имени Т. Жургенова. В 2000 году направляется для защиты диплома в Костанайский областной театр драмы. Трудовой путь начал в 2001 году в Казахском государственном академическом театре драмы имени М. Ауэзова.

    В 2018 году Азамат Сатыбалды был назначен исполняющим обязанности директора Казахского государственного академического театра детей и молодёжи имени Габита Мусрепова.

    Актер снимался более чем в 20 фильмах.


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