Азамат Сатыбалды назначен ректором академии искусств имени Темирбека Жургенова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский актёр Азамат Сатыбалды назначен ректором Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил директор Национального музея в Нур-Султане Арыстанбек Мухамедиұлы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию также подтвердили в управлении культуры города Алматы.

Азамат Сатыбалды родился в 1977 году в селе Рыскулов Жамбылской области. Актер рос в многодетной семье. В 1997 году поступил в Академию искусств имени Т. Жургенова. В 2000 году направляется для защиты диплома в Костанайский областной театр драмы. Трудовой путь начал в 2001 году в Казахском государственном академическом театре драмы имени М. Ауэзова.

В 2018 году Азамат Сатыбалды был назначен исполняющим обязанности директора Казахского государственного академического театра детей и молодёжи имени Габита Мусрепова.

Актер снимался более чем в 20 фильмах.