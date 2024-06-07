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    09:50, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Азамат Ескараев предложил странам ШОС заключить меморандум о цифровизации

    Азамат Ескараев
    Фото: Министерство юстиции Республики Казахстан

    Министр юстиции РК Азамат Ескараев предложил странам ШОС заключит меморандум о цифровизации в области права, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Такое предложение он озвучил на совещании министров юстиции государств-членов ШОС, которое прошло в онлайн-формате.

    В мероприятии под председательством министра юстиции РК Азамата Ескараева приняли участие министры юстиции Индии, Ирана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Китайской Народной Республики. Кроме того, на заседании присутствовали заместитель генерального секретаря ШОС и в качестве государства — наблюдателя министр юстиции Республики Беларусь Евгений Коваленко.

    В ходе встречи министры юстиции государств-членов ШОС подвели итоги взаимного сотрудничества между главами ведомств по реализации договоренностей, достигнутых на десятой встрече в 2023 году. Они отметили важность правового и юридического сотрудничества, достигнутого в последние несколько лет в рамках ШОС. 

    — Подобные регулярные встречи позволят углубить межведомственное сотрудничество между органами юстиции государств-членов ШОС, — отметил Азамат Ескараев. 

    Министр юстиции РК также выступил с инициативой заключить меморандум в области цифровизации права и юстиции, который позволит углубить взаимодействие в этой сфере и на регулярной основе обмениваться передовым опытом.

    В результате встречи было подписано совместное заявление, а также утверждены планы мероприятий рабочих групп экспертов по юридическим услугам и судебно-экспертной деятельности на период с 2024 по 2026 годы. 

    Теги:
    ШОС Минюст Внешняя политика Казахстана Цифровизация Интеграция и партнерство
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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