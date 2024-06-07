Азамат Ескараев предложил странам ШОС заключить меморандум о цифровизации

Министр юстиции РК Азамат Ескараев предложил странам ШОС заключит меморандум о цифровизации в области права, передает корреспондент агентства Kazinform.

Такое предложение он озвучил на совещании министров юстиции государств-членов ШОС, которое прошло в онлайн-формате.

В мероприятии под председательством министра юстиции РК Азамата Ескараева приняли участие министры юстиции Индии, Ирана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Китайской Народной Республики. Кроме того, на заседании присутствовали заместитель генерального секретаря ШОС и в качестве государства — наблюдателя министр юстиции Республики Беларусь Евгений Коваленко.

В ходе встречи министры юстиции государств-членов ШОС подвели итоги взаимного сотрудничества между главами ведомств по реализации договоренностей, достигнутых на десятой встрече в 2023 году. Они отметили важность правового и юридического сотрудничества, достигнутого в последние несколько лет в рамках ШОС.

— Подобные регулярные встречи позволят углубить межведомственное сотрудничество между органами юстиции государств-членов ШОС, — отметил Азамат Ескараев.

Министр юстиции РК также выступил с инициативой заключить меморандум в области цифровизации права и юстиции, который позволит углубить взаимодействие в этой сфере и на регулярной основе обмениваться передовым опытом.

В результате встречи было подписано совместное заявление, а также утверждены планы мероприятий рабочих групп экспертов по юридическим услугам и судебно-экспертной деятельности на период с 2024 по 2026 годы.



