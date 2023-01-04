Азамат Ескараев назначен министром юстиции РК

4 Января 2023, 10:59

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Ескараев Азамат Несипбаевич назначен министром юстиции Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Азамат Ескараев родился 7 октября 1979 года в городе Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию.

Трудовой стаж:

- рабочий ДЭЗ-2, г. Алматы (1996);

- работа в коммерческой торговли (1996);

- ведущий специалист департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (21.07.2000-29.11.2000);

- ведущий специалист департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (30.11.2000-11.11.2001);

- главный специалист департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (12.11.2001-27.06.2002);

- заместитель начальника управления экспертизы и подготовки проектов подзаконных нормативных актов - начальник отдела департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (28.06.2002-09.06.2003);

- начальник отдела экспертизы подзаконных нормативных актов производственной сферы департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (10.06.2003-08.08.2003);

- начальник управления департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (09.08.2003-21.12.2003);

- начальник управления департамента подзаконных актов Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (22.12.2003-15.02.2005);

- главный инспектор Акимата г. Алматы (2005-2006);

- главный менеджер департамента юридической службы АО «Фонд устойчивого развития «Қазына», г. Астана (2006-2007);

- консультант по правовым вопросам Министерства юстиции Республики Казахстан по индивидуальному трудовому договору, г. Астана (05.03.2007-27.03.2007);

- и.о. ведущего специалиста департамента внутренней администрации Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (28.03.2007-23.07.2007);

- ведущий специалист департамента внутренней администрации Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (24.07.2007-24.07.2007);

- помощник Министра юстиции Республики Казахстан, г. Астана (07.2007-2008);

- директор департамента аналитики и стратегического планирования Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (2008-2009);

- директор департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (2009-2014);

- заместитель заведующего Юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, г. Нур-Султан (2014-2019);

- заведующий Юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, г. Нур-Султан (с 26.07.2019).

С января 2022 года главой Минюста был Канат Мусин, который 30 декабря был освобожден от должности.

Фото: primeminister.kz