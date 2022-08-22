Азамат Дюсембеков назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Совбеза РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении Дюсембекова Азамата Нурлановича заведующим Отделом правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Дюсембеков Азамат Нурланович назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан;

Омарбеков Амангельды Оразалынович назначен заведующим Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан.