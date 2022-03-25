Айжан Есмагамбетова об эпидситуации в стране: достаточен ли объем Pfizer и будет ли вакцина бесплатной для всех

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Буквально вчера Межведомственная комиссия по недопущению и распространению коронавирусной инфекции приняла ряд решений об отмене обязательного ношения масок в помещениях, о вакцинации населения Pfizer. В эксклюзивной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова рассказала о том, достаточен ли объем Pfizer и будет ли вакцина бесплатной для всех, а также, что сыграло роль в стабилизации эпидемиологической ситуации.

-Айжан Серикбаевна, можем ли говорить о том, что достигнуты определенные результаты по борьбе с коронавирусом ? Что сыграло роль в стабилизации эпидемиологической ситуации?

- Действительно сейчас в Казахстане достигнута стабилизация эпидемиологической ситуации. В среднем ежедневно регистрируем до 50 случаев коронавирусной инфекции, при этом заболеваемость в марте по сравнению с февралем снизилась в 26 раз. Это на лицо результат эффективности вакцинации и ревакцинации. На сегодня у нас уже создан определенный уровень коллективного иммунитета в обществе. Если считать число вакцинированных и переболевших, то в среднем коллективный иммунитет достигает 65 %. Сейчас, чтобы эпидситуация сохранялась стабильной, очень важно поддерживать уровень коллективного иммунитета. Это, в первую очередь – пройти ревакцинацию. Поэтому сегодня для поддержания уровня коллективного иммунитета и как следствие стабильности эпидемиологической ситуации необходимо пройти ревакцинацию. Я призываю всех граждан, у кого подошел срок вакцинации, пойти и получить своевременно третью дозу вакцины. И тех, кто еще не вакцинировался, призываем получить вакцину. На сегодня объем вакцин достаточен, как для вакцинации, так и для ревакцинации. Вакцинация и ревакцинация – единственный способ защиты от коронавирусной инфекции, поддержания уровня коллективного иммунитета и залог стабильности эпидемиологической ситуации и коронавирусной инфекции.

- Будет ли вакцинация и ревакцинация Pfizer бесплатной для всех категорий граждан?

- Вакцинация и ревакцинация Pfizer для всех категорий граждан будет бесплатной. Сейчас у нас в запасе есть более двух млн доз вакцин. Запас вакцин на сегодняшний день достаточен для вакцинации и ревакцинации.

- Сколько кормящих, беременных женщин и подростков уже привились вакциной Pfizer?

- Первым компонентом Pfizer у нас привито почти 930 тысяч человек, а вторым компонентом – 760 тысяч человек. Из них – 638 тысяч подростков, 28 тысяч беременных женщин и почти 100 тысяч кормящих женщин. Разбивка по категориям – это привитые вторым компонентом вакцины.

- Будет ли вакцина Pfizer доступна во всех регионах страны?

- Вакцина Pfizer доступна во всех регионах и привиться ею можно в любом прививочном пункте, который есть в регионах. Вакцину Pfizer казахстанцы смогут получить с момента принятия постановления Главного государственного санитарного врача. Постановление планируется принять сегодня.

- Планируется ли дополнительно закупить Pfizer и будут ли снова задействованы прививочные пункты в ТРЦ?

- Мы не будем развертывать прививочные пункты, потому что действующих прививочных пунктов достаточно. Вакцин также достаточно. Не стоит вопрос о дополнительном закупе пока. Мы отслеживаем, мониторим и решение будет приниматься, исходя из темпов использования любой вакцины, не только Pfizer.

- Спасибо за беседу!