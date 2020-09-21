Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Айзат Молдагасимову уволили с должности директора Научного центра гигиены

Автор:  
Еламан Турысбеков
21 Сентября 2020, 20:41
Айзат Молдагасимову уволили с должности директора Научного центра гигиены

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глава Научного центра гигиены и эпидемиологии имени Жуматова города Алматы Айзат Молдагасимова покинула систему Министерства здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

14 сентября подписан приказ директора Национального центра общественного здравоохранения Дамира Кобжасарова об ее увольнении по причине непрохождения испытательного срока.

«3 июня 2020 года Айзат Балтагуловна Молдагасимова была принята на должность директора Научного центра гигиены им. Жуматова в целях эффективного выполнения поставленных задач. Однако с 1 июля до 14 сентября она находилась на листе о временной нетрудоспособности. С 14 сентября с ней расторгли трудовой договор в связи с непрохождением испытательного срока», - пояснил Д.Кобжасаров.

Напомним, с 2017 по 2019 год Айзат Молдагасимова занимала должность руководителя Департамента охраны общественного здоровья г. Алматы Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

С 2019 по 2020 годы работала руководителем департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерство здравоохранения Республики Казахстан. В начале июня 2020 года назначена руководителем Научного центра гигиены и эпидемиологии им. Жуматова в Алматы.

А. Молдагасимова была принята на должность директора Научного центра гигиены им. Жуматова, филиала Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК 3 июня 2020 года. Однако с 1 июля и вплоть до середины сентября находилась на больничном.

14 сентября трудовой договор с ней был расторгнут в связи с отрицательным результатом работы во время испытательного срока, на основании пп.7 п.1 ст. 52 ТК РК.


Отставки   Алматы   Здравоохранение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане