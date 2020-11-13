Айзат Молдагасимова получила новую должность
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Айзат Молдагасимова стала главным врачом поликлиники №27 в Алматы. Информацию подтвердили в самом медучреждении, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Да, Айзат Молдагасимова уже со вчерашнего дня у нас временный главный врач», - сообщили в поликлинике.
Ранее Айзат Молдагасимова занимала должность директора Научного центра гигиены и эпидемиологии имени Хамзы Жуматова в Алматы. Но 14 сентября был подписан приказ директора Национального центра общественного здравоохранения Дамира Кобжасарова об ее увольнении по причине непрохождения испытательного срока.
До этого назначения она занимала пост руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы. 18 апреля главным санитарным врачом города Алматы был назначен Жандарбек Бекшин.
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