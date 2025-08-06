Айя-София едва не загорелась: в Стамбуле предотвращен поджог

В стамбульской мечети Айя-София после вечерней молитвы была предотвращена попытка поджога. Инцидент мог закончиться трагедией, если бы не внимательная женщина, которая заметила дым и оперативно сообщила об этом.

Как сообщают в турецких изданиях, происшествие случилось несколько дней назад сразу после молитвы, когда мечеть уже практически опустела. Мужчина в красной кепке и черной рубашке вошел в мечеть, скрывая лицо от камер. Поскольку при нем не было металла, он беспрепятственно прошел через рамки металлодетекторов. Позже было установлено, что в его карманах находилось множество небольших бумажных обрывков.

Первоначально направившись к минбару, злоумышленник резко свернул и скрылся за кафедрами у подножия одной из колонн. Там он разложил бумагу, в том числе страницы из принесенной с собой книги, и поджег их. После этого подозреваемый спокойно покинул место преступления, не проявляя признаков паники.

К счастью, в этот момент в мечети находилась женщина, которая почувствовала запах гари. Она сразу же позвала имама. Тот попытался потушить огонь, однако безуспешно — на помощь пришла сама женщина и еще один человек. Вовремя сорванный с пола загоревшийся ковер помог предотвратить распространение пламени.

По словам полиции, выбор времени — после вечерней молитвы, когда в мечети почти не было людей, — был, скорее всего, преднамеренным. Также подчеркивается, что злоумышленник выбрал место без горючих материалов, что могло спасти здание от масштабного возгорания.

Правоохранительные органы задержали предполагаемого виновника. Им оказался Месут Гючлю. Он ранее проходил курс лечения в психиатрической клинике, расположенной в стамбульском районе Бакыркёй.

После инцидента меры безопасности в Айя-Софии были значительно усилены. Историческому зданию удалось избежать серьезных повреждений.

