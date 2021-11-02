Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Айтыс прошел в двух городах Турции

Автор:  
Акжигит Чукубаев
2 Ноября 2021, 20:16
Айтыс прошел в двух городах Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Международный айтыс прошел в культурном центре «Коркыт Ата» в Анкаре и получил продолжение с казахской диаспорой в Стамбуле. В культурном мероприятии, организованном с целью ознакомления тюркских народов с искусством айтыса, приняли участие казахские, кыргызские, узбекские, азербайджанские и турецкие поэты, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году тюркские страны отмечают 30-летие своей независимости. Без преувеличения можно сказать, что внешнеполитическое ведомство Казахстана в Турции и международная организация ТЮРКСОЙ дарят людям прекрасное событие по случаю знаменательной даты. На протяжении 30 лет посольство Казахстана находится на передовой по сближению тюркских культур и сегодняшний айтыс – это продолжение тех добрых начинаний», - сказал мэр района Этимесгут Энвер Демирель, выступая на церемонии открытия.

«Я рад, что благородное искусство, унаследованное от наших предков, организовано в этих краях. Проведение такого мероприятия в культурном центре «Коркыт Ата» - это уважение к общему культурному наследию», - подчеркнул глава района.

Председательствовавший на культурном мероприятии генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов поблагодарил турецкую сторону за всестороннюю поддержку и отметил уникальность проводимого мероприятия.

«Мы собрали двенадцать поэтов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Турции. Выступая на своих родных языках, они добавят красок сегодняшнему айтысу. Таким образом мы сможем показать миру, что тюркские народы, несмотря на различие в речи, с легкостью понимают друг друга. Если это будет так, то данное культурное мероприятие продолжится и в последующие годы», - добавил он.

Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы в своей поздравительной речи отметил, что одним из ярких представителей искусства айтыса является великий акын Жамбыл Жабаев, 175-летие которого отмечалось также в Турции.

«В целом казахское уважение к акынам айтыса очень высоко. Поэт – это голос народа. А айтыс, в свою очередь, - это важное наследие тюркского мира. Он способствует развитию нашей словесной культуры, а также передаче из поколения в поколение нашей истории, обычаев и традиций. Еще одна из особенностей нашего айтыса в том, что словесные состязания могут проходить между мужчинами и женщинами», - сказал посол Казахстана.

Казахстан представляли акыны Бекарыс Шойбеков, Айбек Калиев, Асем Ережекызы, Мухтар Ниязов и Бекарыс Нуриман. Кыргызстан представляли Азамат Болгонбаев и Асылбек Маратов. В айтысе также приняли участие Рамин Гараев из Азербайджана, Бахтиор Артыков из Узбекистана, Темел Тураби, Мустафа Айдын и Яшар Демироглы из Турции. Согласно предварительной жеребьевке, каждый из участников нашел себе достойного соперника.

photo

photo

Акыны айтыса соревновались на казахском, турецком, узбекском, кыргызском и азербайджанском языках. Например, айтыс между Асем Ережекызы и Темел Тураби проходили на чистом турецком языке, а айтыс кыргызских и узбекских поэтов проходили на обоих языках.

Это одно из первых международных соревнований, где организаторы постарались охватить широкий круг поэтов тюркского мира. Участники словесных состязаний ощутили высокий уровень казахских и кыргызских акынов.

«Если наши тюркоязычные братья поймут и адаптируются к казахскому языку, то география айтыса будет и дальше расширяться. Проблемы в языковом барьере между казахами и кыргызами практически отсутствуют. Я надеюсь, что в будущем мы будем говорить об одном и с поэтами из других стран», - сказал казахский акын Бекарыс Шойбеков.

По его словам, раньше айтыс существовал в тюркских и арабских странах. Однако в нынешнем виде он особенно развит на казахском и кыргызском языках.

После завершения мероприятия в столице Турции оно нашло продолжение в Стамбуле. Уже на следующий день, прошел первый айтыс для казахской диаспоры в районе Зейтинбурну.

В будущем посольство Казахстана в Турции планирует организовывать подобные мероприятия, чтобы сохранить национальную идентичность.

photo

photo



Автор: Акжигит Чукубаев


Культура   Турция   Тюркский мир   Мировые новости   Музыка  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане