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    13:50, 27 Август 2024 | GMT +6

    Айтбек Амангельды подал новый иск против Куандыка Бишимбаева

    Куандык Бишимбаев
    Фото: скрин с трансляции суда

    Брат погибшей Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды намерен взыскать материальный ущерб и компенсацию морального вреда с Куандыка Бишимбаева. Об этом стало известно из Судебного кабинета, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Амангельды Айтбек обратился в суд с иском о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда к Куандыку Бишимбаеву.

    Судья межрайонного суда по гражданским делам города Астаны Джумаев Д.Т., рассмотрев материалы гражданского дела, установил, что в соответствии с частью 1 статьи 52 Гражданского процессуального кодекса РК третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, могут вступить в процесс до вынесения судом первой инстанции решения по делу, если оно может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон на стороне истца или ответчика. Они могут быть привлечены к участию в деле по ходатайству сторон и других лиц, участвующих в деле, или по инициативе суда.

    Как следует из материалов дела: «Руководствуясь статьями 52, 268 и 269 Гражданского процессуального кодекса РК, суд определил: По гражданскому делу по иску Амангельды Айтбека к Бишимбаеву Куандыку Валихановичу о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда, привлечь в качестве третьих лиц, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора Нукенова Амангельды Темиршотовича, Нукенову Жумагуль Кошерхановну».

    Судебное заседание назначено на 11:00 3 сентября 2024 года.

    Теги:
    Куандык Бишимбаев Суды Салтанат Нукенова Дело Бишимбаева
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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