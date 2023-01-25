Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Айсберг размером с Лондон откололся в Антарктиде

25 Января 2023, 03:00
Айсберг размером с Лондон откололся в Антарктиде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Антарктиде от шельфового ледника Брант откололся айсберг размером с Большой Лондон. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

В течение нескольких лет ученые наблюдали образование трещин в 150-метровой толще льда, а окончательный разлом произошёл в воскресенье во время прилива.

В Британской антарктической службе (BAS), которая опубликовала кадры отделения гигантского блока площадью более 1500км², заявили, что это не связано напрямую с изменением климата и не приведет к повышению уровня моря.

К этому событию готовились: на шельфовом леднике Брант расположена британская исследовательская станция Halley, в 2016 году в целях безопасности ее перенесли на 23 километра от трещины «Бездна 1».


Новости по теме
Остина Батлера и Кейт Бланшетт выдвинули на «Оскар» в актерских номинациях
«Фабельманы», «Аватар: Путь воды» и еще восемь фильмов выдвинули на «Оскар»
Восточный вокзал в Париже остановил работу из-за диверсии
Теги:
Читайте также
Остина Батлера и Кейт Бланшетт выдвинули на «Оскар» в актерских номинациях
Стивена Спилберга и Мартина Макдону номинировали на «Оскар» в категории «Лучший режиссер»
«Фабельманы», «Аватар: Путь воды» и еще восемь фильмов выдвинули на «Оскар»
В ВОЗ сообщили о росте смертности от ковида с начала декабря
Осквернение Корана вызвало возмущение турецкого Управления по делам религий
Турция выразила протест в связи с осквернением Корана в Нидерландах
Восточный вокзал в Париже остановил работу из-за диверсии
Турция выступила против вступления Швеции в НАТО
Новости партнеров
Популярное
1 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
2 Елена Рыбакина: В полуфинале меня ждет встреча с непростой и опытной соперницей
3 Назначен аким города Кульсары в Атырауской области
4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд сенаторов
5 Сервис по легализации иностранных авто запустили в Казахстане

Лента новостей