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Айнур Манкешова возглавила управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области

Жанара Мухамедиярова
6 Апреля 2023, 11:15
Айнур Манкешова возглавила управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава региона Нурлан Ногаев представил коллективу нового руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства. Ей стала Айнур Манкешова, ранее занимавшая должность заместителя руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

Айнур Манкешова окончила Актауский университет имени Ш. Есенова по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Трудовой путь начала в 1998 году мастером строительных работ СК «Қаламқасстройсервис». До 2018 года работала в строительной сфере, в частном секторе, занимала должности инженера строителя, начальника производственно-технического отдела, главного эксперта, заместителя генерального директора, директора филиала.

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В 2018 году назначена главным инспектором аппарата акима Бейнеуского района, в 2019 году заместителем акима Бейнеуского района.

С октября 2019 года по настоящее время - заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области.

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