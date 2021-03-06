Айман Ашимханова: Современное общество впустило женщин в свои границы, и они уже оттуда точно не уйдут

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В науку идут не только мужчины, но и женщины. А в казахстанской науке им отведено особое место. Такого мнения придерживается руководитель управления коммерциализации и малых грантов Комитета науки Министерства образования и науки РК Айман Ашимханова. По ее словам, сегодня в Казахстане доля женщин в науке составляет большую часть, а именно 52%. Современное общество впустило женщин в свои границы, и они уже оттуда точно не уйдут, считает наша героиня. В преддверии Международного женского дня – 8 марта Айман Ашимханова рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о своей деятельности, о том, насколько женщины активно вовлекаются в эту сферу и какова роль женщины в современном обществе.

Айман Ашимханова руководит управлением коммерциализации и малых грантов Комитета науки Министерства образования и науки РК. В сфере науки и образования реализовала ряд проектов, в частности, совместно с консультантами Всемирного Банка, членами Международного совета по науке и коммерциализации, участвовала в разработке программных документов и грантовых программ проекта «Стимулирование продуктивных инноваций». Также является членом Комиссии ежегодной премии «Лучший изобретатель Казахстана». В ходе нашего разговора она простыми словами объяснила, что же означает коммерциализация науки.

«В 2015 году был принят новый закон «О коммерциализации результатов научно-технической деятельности». Поэтому коммерциализация науки для Казахстана сравнительно новый термин. Коммерциализация науки, простыми словами, означает получение дохода, прибыли от продажи учеными своих разработок. То есть, ученый может за свои идеи, разработки и технологии получать дополнительный доход, путем их продажи компаниям, бизнесу, заводам и так далее», - пояснила наша героиня.

По ее словам, наука очень интересная сфера для получения новых знаний. Поэтому Айман решила посвятить этой отрасли свое время, энергию и силу.

«Я работаю в науке, в Комитете науки всю свою осознанную жизнь, и нужно понимать, что наука - очень специфичная и невероятно интересная сфера для получения новых знаний. В 2016 году, после принятия нового закона по коммерциализации, в Комитете науки создали новое управление, которого ранее не было нигде. Конечно, я, как человек, любящий все новое, проявила инициативу стать первопроходцем в этом вопросе. Коммерциализация совмещает две отрасли: науку и предпринимательство. Поэтому вначале было очень интересно разрабатывать первые нормативные акты, проводить первые конкурсы по коммерциализации науки. А самое главное - здесь вы всегда можете увидеть наглядный результат», - отметила она.

В науку идут только мужчины. В нашем обществе очень распространена эта фраза. Так ли это на самом деле? В ходе нашей беседы Айман Ашимханова рассеяла миф о том, что таким увлекательным ремеслом должны заниматься только представители мужского пола.

«Вы знаете, что в стратегии «Казахстан 2050» закреплен пункт по обеспечению женщин равными наряду с мужчинами возможностями? Действительно бытует мнение, что наука – это сфера для мужчин. Однако сегодня в Казахстане доля женщин в науке составляет большую часть, а именно 52%. Причем в сфере медицинских наук доля женщин составляет 71%, что является абсолютным максимумом. Количество женщин докторов PhD - 50,8%, кандидатов наук – 54,5% и магистров - 61,1 %. За время нахождения в Комиссии «Лучший изобретатель года» гендерное соотношение участников было в пользу мужчин, но я уверена, что со временем этот показатель выровняется. В основном участвуют проекты в сфере естественных наук и прикладного характера», - пояснила она.

Помимо науки наша героиня интересуется политикой, мировой историей и деятельностью разных исторических личностей. И это неспроста. Ведь она является обладателем степени магистра по государственной политике. Окончила университет Рединга в Англии. Помимо основной работы она пишет книгу о женщинах Казахстана.

«Вообще стараюсь не останавливаться и всегда изучать что-то новое, недавно изучала риск-менеджмент. Думаю, это очень актуально сейчас. Всегда выступаю за гендерное равенство, для меня это очень важный вопрос. Мне всегда импонирует, когда я слышу, что в какой-то стране президентом или премьер-министром стала женщина. Сегодня в мире более 20 государств возглавляют женщины. Ведь они на протяжении всей своей истории борются за свои права, начиная правом на ношение брюк, заканчивая правом голосовать. Взять хотя бы суфражисток в Англии. Их вклад в современное восприятие неоценим. Сегодня роль женщины сопоставима с ролью мужчины. Женщины руководят странами, управляют крупными компаниями, летают в космос, управляют самолетами и участвуют в крупных проектах. Восхищаюсь Ангелой Меркель, которая стала первой женщиной на посту федерального канцлера Германии. Кстати, Комитет науки тоже возглавляет женщина. Председателем Комитета является Курмангалиева Жанна Дулатовна. Современное общество впустило женщин в свои границы, и они уже оттуда точно не уйдут», - считает Айман Ашимханова.

Она также поделилась мнением о том, насколько женщины должны проявлять активность в значимых вопросах для общества.

«Настолько, чтобы участие женщин в решении общественных вопросов было неоспоримо. Женщина является неотъемлемой частью мира, в котором мы существуем, и вопроса об участии женщин в каком-либо процессе в принципе быть не должно. Когда мы научимся не видеть пол, а видеть человека, его знания, навыки и компетенцию, тогда можно будет сказать, что мы достигли гендерного равенства во всем», - отметила наша героиня.

Некоторое время она обучалась и жила за рубежом, в Великобритании. Корреспонденту МИА «Казинформ» Айман поведала о том, как в этой стране относятся к Международному женскому дню – 8 марта.

«В Англии это рабочий день. Они не празднуют его с таким размахом, как у нас на государственном уровне. Тем не менее, в университете наши сокурсники поздравляли и дарили символические подарки, просто потому что понимали, что для нас это важный день. А вечером после учебы студенты из стран СНГ сами организовывали себе праздник. Зато в Англии празднуют День матери, который очень напоминает 8 марта. Мужчины и дети в этот день преподносят матерям и женщинам цветы и подарки и выполняют их обязанности по дому», - поделилась Айман.

Предстоящий праздник она планирует отметить дома в кругу близких, как это принято в ее семье.

«Во-первых, радует, что для нас, женщин, отвели целый день в году. Во-вторых, 8 марта – это начало весны, начало чего-то нового и приятного. Словно весна начинается с нас, женщин! Конечно, радуют подарки и особое внимание близких. Вчера сын и супруг принесли мне цветы. Это ли не счастье в такую дату? Все праздники в нашей семье принято праздновать в кругу близких. Поэтому накроем стол, пригласим родителей, сестер. Думаю, в темпе современного мира лучшее что может подарить эта дата – атмосфера домашнего уюта», - заключила руководитель управления коммерциализации и малых грантов Комитета науки Министерства образования и науки РК Айман Ашимханова.