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Айкын Конуров избран председателем Народной партии Казахстана
11 Ноября 2020 16:47
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Айкын Конуров избран председателем Народной партии Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В рамках XV внеочередного съезда партии состоялся первый организационный пленум ЦК Народной партии Казахстана.
«Предлагается избрать председателем Народной партии Казахстана Конурова Айкына Ойратовича», - заявил член Политбюро Центрального комитета Виктор Смирнов.
Постановление об избрании председателя партии участники съезда приняли единогласно.
Отметим, что секретарями ЦК Народной партии Казахстана стали Жамбыл Ахметбеков, Гаухар Нугманова, Виктор Смирнов, Тургун Сызыдков.
Напомним, в столице проходит XV Внеочередной съезд партии, в ходе которого КНПК сменила название на Народную партию Казахстана.
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