Айкан Аканов олицетворяет образ настоящего врачевателя, вошедшего в золотой фонд отечественной медицины - Серик Сейдуманов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году исполнилось бы 70 лет со дня рождения известного казахстанского врача и ученого, доктора медицинских наук Айкана Аканова. Его имя хорошо известно среди врачей, научно-преподавательского состава медицинских университетов. На него равняются и считают настоящим менеджером, врачевателем, новатором и педагогом, по праву вошедшим в золотой фонд отечественной науки и медицины. Воспоминаниями об Айкане Аканове с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился академик НАН РК, директор Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК Серик Сейдуманов.

«Фраза «о культуре здорового образа жизни» видного ученого и государственного деятеля Айкана Аканова, посвятившего свою судьбу благородному делу - спасению жизни людей, как никогда подчеркивает своевременность и актуальность принципа мотивированной самодисциплины и ответственности граждан за свою безопасность и здоровье окружающих. В особенности это актуально сейчас на второй год утомительной и экономически затратной общемировой борьбы с бесконтрольным распространением опасной мутации коронавирусной инфекции», - считает Серик Сейдуманов.

Поделившись своими личными воспоминаниями о докторе медицинских наук, профессоре, ректоре КазНМУ и государственном деятеле Айкане Акановиче Аканове, наш герой вспомнил одно из утверждений академика: «особенность медицины заключается в том, что как в никакой другой отрасли в ней существует триединство: медицинская практика - медицинская наука - медицинское образование».

По словам Серика Сейдуманова, здесь все части взаимно переплетаются с общим развитием медицины. Например, новые случаи на практике дают пищу для медицинской науки, образование позволяет готовить необходимые кадры. Новые разработки уходят в практическое здравоохранение и прочее. Так развивается медицинская во всем мире и университетская база, где объединенные три части медицины позволяют стремительно развивать всю отрасль.

«Выбирая свою будущую профессию, Айкан Аканов в юности совершил самый ответственный и бесповоротный шаг на тернистый, но благородный путь врачевателя и педагога, обязанного быть преданным сложной и порой не всегда благодарной профессии. Будучи успевающим студентом мединститута, он не позволял себе отступать от работы над собой, повышая планку постоянного самосовершенствования и мотивации для обретения новых навыков и знаний. Немаловажная деталь его биографии заключается в том, что он в период с 1981 по 1984 годы обучался в Алматинском педагогическом институте иностранных языков на факультете английского языка. Благодаря упорству и неутомимой страсти к достижению новых знаний, а также профессиональному опыту за годы работы в научно-исследовательском институте кардиологии Айкан Аканов в возрасте тридцати четырех лет успешно защищает кандидатскую диссертацию во Всесоюзном кардиологическом научном центре Академии медицинских наук СССР. Через семь лет, окрыленный первыми научными достижениями, молодой ученый защищает докторскую диссертацию», - отметил спикер.

Сегодня с полным основанием можно утверждать, что Айкан Аканов – один из основателей превентивной кардиологии в Казахстане. Благодаря трудам академика в области эпидемиологии и профилактики неинфекционных заболеваний, Казахстан был включен в международную программу СИНДИ по интегрированной профилактике основных неинфекционных заболеваний.

«Стремительный взлет научной и профессиональной карьеры Айкана Аканова совпал с историческим периодом обретения Независимости Казахстана – эпохи долгожданной реализации реального суверенитета и романтической поры государственного строительства, сопряженной с общенациональным прорывом страны на мировую арену. Именно тогда и проявилась характерная созидательная особенность Айкана Аканова, как и многих энергичных казахстанцев, для которых массовый патриотизм, неутомимая и бескорыстная работа во имя Родины стала частью собственной жизненной позиции. Этому призванию остаются преданными и сейчас тысячи молодых и зрелых профессионалов медицинской отрасли, для которых возможность работать и обретать фундаментальные знания под началом такого авторитета в медицинской сфере послужила толчком к обретению заслуженных производственных и научных достижений», - рассказал Серик Сейдуманов.

Обладая великолепными коммуникационными и обаятельными личными качествами Айкан Аканов умело выстраивал общение на уровне доверительного и уважительного диалога без проявления признаков превосходства над партнерами или коллегами, молодыми учениками или заслуженными корифеями зарубежной и отечественной медицины. Его авторитетное мнение и принципиальная позиция по определенной теме были всегда интересны по сути и содержанию как для студенческой аудитории, так и для массового зрителя, для которых выступления ведущего казахстанского медицинского эксперта и практикующего ученого в стенах ВУЗа или в средствах массовой информации были незабываемыми моментами общения с истинным Профессионалом.

«Анализируя биографию Айкана Аканова, его заслуженные достижения и высокие карьерные позиции, можно уверенно продемонстрировать на его жизненном примере верность утверждения о том, что есть люди, которые всю свою жизнь проводят у подножия гор, но им ни разу не приходит в голову штурмовать вершину. А встречаются такие, которые проникаются желанием добраться до самой высокой горной точки и, подобно альпинистам, день за днем, преодолевая препятствия, упорно идут к достижению цели. Пытливый ум и природная тяга к новым знаниям, естественное чувство самоутверждения и осознания безграничности увлекательного мира науки позволили Айкану Аканову за короткий срок проанализировать, установить причины неустойчивого развития системы здравоохранения», - считает спикер.

Необходимо отметить, что, возглавляя коллектив Научного Центра медицинских и экономических проблем здравоохранения, а затем будучи начальником управления науки, образования и управления кадрами Министерства здравоохранения Республики Казахстан, профессору Айкану Аканову посчастливилось лично быть у истоков и реализовать масштабные планы по трансформации отечественной медицины. Его практический опыт и профессиональные знания, умение находить и применять лучшие зарубежные приемы организации медицинской службы позволили с верными единомышленниками начать масштабные меры организационно-финансовых, научных и структурных преобразований, сохраняя традиционные и создавая новые отраслевые направления отечественной медицины», - пояснил Серик Сейдуманов.

Последующим важным этапом в биографии профессора Айкана Аканова стало самое продуктивное и ответственное десятилетие его политической и общественной деятельности на высоких постах заведующего отделом социально-культурного развития Аппарата Правительства и затем на должности вице-министра здравоохранения, заместителя председателя Комитета здравоохранения Министерства образования, науки и здравоохранения Республики Казахстан.

«Айкану Аканову мы остаемся и будем всегда благодарны за его личный вклад в дело подготовки и переподготовки специалистов для отечественной медицины, как важной отрасли, обеспечивающей безопасное и гарантированное эволюционное развитие казахстанского общества. Это высшее богоугодное и благородное призвание при поддержке верных коллег, друзей и семьи он сумел претворить в полной мере и в самых выдающихся формах, и с убедительными результатами. На самых «высоких оборотах» была организована многогранная деятельность Айкана Аканова на посту члена Постоянной Комиссии Всемирной организации здравоохранения по развитию политики здравоохранения», - отметил спикер.

Он был уважаемым и влиятельным не только среди коллег, но и в кругу друзей. Его коллеги и товарищи отзывались об Айкане Акановиче, как о позитивном жизнерадостном человеке, разносторонней личности, имевший много увлечений. Постоянно носил с собой блокнот, делал много заметок и очень много читал. Он увлекался культурой и спортом, дружил с известными личностями, много путешествовал.

«В должности генерального директора Национального Центра проблем формирования здорового образа жизни, работая над концепцией «Организация систем здравоохранения в мире», он сумел лично убедить отказаться от пагубных привычек многих своих знакомых. Академик не только лично придерживался здорового образа жизни, но и выступал разработчиком программы «Как организовать формирование здорового образа жизни». Вместе со своей командой они проделали огромную работу, выпустив труд по снижению преждевременной смертности, заболеваемости, болезненности и инвалидности населения от воздействия модифицируемых факторов риска основных неинфекционных заболеваний (курение, высокое кровяное давление, дисбаланс липидов крови, избыточная масса тела/ожирение, чрезмерное употребление алкоголя). В последующем, благодаря неустанной деятельности Айкана Аканова, Национальный Центр проблем формирования здорового образа жизни получил международное признание и был утвержден как центр, сотрудничающий с ВОЗ по данной актуальной проблеме в регионе Центральной Азии. Одним из выдающихся достижений Центра стало вхождение его в Книгу рекордов Гиннеса. В одной из своих книг Айкан написал: «Чем я горжусь, так это тем, что нам удалось создать Национальную службу формирования здорового образа жизни, не имеющей аналогов ни в одной стране СНГ. Я посвятил этой службе 7 лет жизни», - приводит его мысль наш герой.

Самой достойной наградой он считал не грамоты и медали, а тысячи благодарных сердец и успехи здравоохранения, у истоков которого в самые ответственные политические моменты стоял он, будучи в должности первого вице-министра здравоохранения. Айкан Аканов заложил высокий уровень государственного менеджмента и экономики отрасли, сохранив кадровый и научный состав республики. Качественная и своевременная эмиссия его нескончаемого человеческого и личностного капитала особенно успешно и многогранно проявилась в годы его руководства Казахским Национальным медицинским университетом имени С.Д. Асфендиярова.

«Охватывая своими знаниями и практическими достижениями миссию руководства университетом, Айкан Аканович Аканов олицетворял собой образец настоящего менеджера, врачевателя, новатора и педагога, по праву вошедшего в золотой фонд отечественной науки и медицины. Благодаря его блестящему таланту и прозорливому видению будущего отрасли, развитие казахстанской медицинской науки вышло на качественно новый уровень. По его принципам и установкам сегодня продолжаются процессы обучения. Алгоритм подготовки будущих успешных специалистов направлен на формирование у студентов таких общекультурных и общепрофессиональных компетенций, как способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. Сплоченный педагогический и научный коллектив Казахского национального медицинского университета продолжает генерировать у своих студентов и молодых ученых способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции, способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения, готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию», - отметил Серик Сейдуманов.

Редкий дар счастливой увлеченности любимым делом и преданность работе на грани подвижничества, которым был всегда «заряжен» Айкан Аканович Аканов, не позволяли ему обращать внимание на собственные серьезные недуги, которые незаметно и окончательно подорвали его здоровье. Его безвременный уход из жизни стал невосполнимой потерей для страны и отрасли. Неожиданная потеря Отца, Мужа, Учителя и Друга оказалась тяжелой утратой для любящих членов семьи, друзей и многочисленных коллег…

«Однако созидательная историческая роль Айкана Акановича Аканова в отечественной медицинской науке и отрасли, его практические достижения, закрепленные на стыке цивилизаций и современной эпохи в области медицины в контексте поступательного развития человечества, останутся в памяти признательных потомков и сердцах его современников. Есть твердая убежденность в том, что его личность и история жизни будут включены в информационные ресурсы о выдающихся ученых и врачах мира, определивших судьбы медицинской науки и врачебной деятельности, которых нет в основном учебнике по истории медицины», - выразил надежду академик НАН РК, директор Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК Серик Сейдуманов.