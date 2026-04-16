Айым Серикбаева завоевала золото юниорского ЧМ по таеквондо
Казахстанка Айым Серикбаева стала чемпионкой мира среди юниоров в Ташкенте (Узбекистан), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Спортсменка завоевала золотую медаль в весовой категории до 44 килограммов.
В финале чемпионата мира Серикбаева выиграла у Понсе Нуньес Ширли (Мексика) со светом 2:0.
Напомним, в активе сборной Казахстана три медали. Ранее бронзовыми призерами стали Ерасыл Ерзат (до 48 кг) и Ислам Медетбай (до 55 кг).