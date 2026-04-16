телерадиокомплекс президента РК
    21:31, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Айым Серикбаева завоевала золото юниорского ЧМ по таеквондо

    Казахстанка Айым Серикбаева стала чемпионкой мира среди юниоров в Ташкенте (Узбекистан), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Фото: Казахстанская федерация таеквондо

    Спортсменка завоевала золотую медаль в весовой категории до 44 килограммов.

    В финале чемпионата мира Серикбаева выиграла у Понсе Нуньес Ширли (Мексика) со светом 2:0.

    Напомним, в активе сборной Казахстана три медали. Ранее бронзовыми призерами стали Ерасыл Ерзат (до 48 кг) и Ислам Медетбай (до 55 кг).

    Гульжан Тасмаганбетова
