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Айгуль Соловьева: В борьбе с коррупцией важно общественное участие

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Августа 2020, 18:52
Айгуль Соловьева: В борьбе с коррупцией важно общественное участие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Ассоциации экологических организаций Айгуль Соловьева прокомментировала сегодняшнее выступление Главы государства РК Касым-Жомарта Токаева по вопросам борьбы с коррупцией. Она считает, что общественность должна принять активное участие в этом вопросе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агентство по противодействию коррупции уже давно проводит политику по борьбе с коррупцией. Глава государства обратил внимание, вник во все эти проблемы. Не столько коронавирус, а сколько непрозрачность, несогласованность, коррупция, бюрократия, в целом все то, что присуще государственному сектору, показало нам, что не все госслужбы работают. Коррупционные схемы были связаны с медикаментами в «СК-Фармация». Если все будет так и дальше продолжаться, затраты могут привести к нулю», - считает Айгуль Соловьева.

Поэтому она поддерживает все озвученные меры Президента на совещании по борьбе с коррупцией.

«Я поддерживаю, что Глава государства акцентирует внимание на этот вопрос. Общественное участие должно быть, необходима экспертиза законодательства. Люди должны оценивать, как работает тот или иной государственный орган. Поэтому в борьбе с коррупцией очень важно общественное участие.

Также согласна с тем, что нужно придать другой импульс, статус Антикоррупционной службе, чтобы они напрямую обращались к Президенту по всем актуальным проблемам. Если сейчас не принять меры, мы можем многое потерять. Это очень страшно, когда теряется доверие к государственному органу и власти, могут возникнуть социальные напряжения. Поэтому, безусловно, это правильный подход и правильное выступление», - заключила председатель Ассоциации экологических организаций Айгуль Соловьева.

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