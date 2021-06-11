Айгуль Соловьева: Соблюдение прав человека – карточка для входа в клуб цивилизованных стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Соблюдение прав человека – карточка для входа в клуб цивилизованных стран. Такое мнение высказала председатель Ассоциации экологических организаций РК Айгуль Соловьева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Указом Президента предписана более детальная разработка мероприятий по конкретным направлениям. На мой взгляд, это важный шаг, поскольку соблюдение прав человека – это карточка для входа в клуб цивилизованных стран. Среди пунктов плана есть очень важные – это свобода объединения, свобода выражения мнений и взаимодействие с неправительственными организациями, причем эффективное. Потому, что это все в реализацию принципа «слышащего государства». То есть, мы видим, что принимаются планомерные, выверенные постановления, каждое из которых усиливает предыдущее. Ведь, если принят принцип «слышащего государства», значит, соблюдаются должны права человека. В плане есть внутристрановые меры, например, касающиеся прав лиц с ограниченными возможностями, ликвидации дискриминации женщин. Мы присоединились к международным договорам, а теперь должны выполнять их условия в соответствии с международными стандартами», – сказала А. Соловьева.

По ее словам, очень важным пунктом плана является направление «права человека в области уголовного правосудия, исполнения и предотвращения пыток и жестокого обращения». В Казахстане есть комиссия по контролю за содержанием лиц в заключении, многие процедуры прописаны, но есть вопросы, например, в части доказательства фактов жестокого обращения. Поэтому, развитие этого направления включено в план. Это касается не только мест заключения, но и всех закрытых учреждений, в том числе, психиатрических диспансеров, домов престарелых и пансионатов для инвалидов.

Напомним, 9 июня 2021 года Глава государства подписал Указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека».