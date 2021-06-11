Айгуль Соловьева: Соблюдение прав человека – карточка для входа в клуб цивилизованных стран
«Указом Президента предписана более детальная разработка мероприятий по конкретным направлениям. На мой взгляд, это важный шаг, поскольку соблюдение прав человека – это карточка для входа в клуб цивилизованных стран. Среди пунктов плана есть очень важные – это свобода объединения, свобода выражения мнений и взаимодействие с неправительственными организациями, причем эффективное. Потому, что это все в реализацию принципа «слышащего государства». То есть, мы видим, что принимаются планомерные, выверенные постановления, каждое из которых усиливает предыдущее. Ведь, если принят принцип «слышащего государства», значит, соблюдаются должны права человека. В плане есть внутристрановые меры, например, касающиеся прав лиц с ограниченными возможностями, ликвидации дискриминации женщин. Мы присоединились к международным договорам, а теперь должны выполнять их условия в соответствии с международными стандартами», – сказала А. Соловьева.
По ее словам, очень важным пунктом плана является направление «права человека в области уголовного правосудия, исполнения и предотвращения пыток и жестокого обращения». В Казахстане есть комиссия по контролю за содержанием лиц в заключении, многие процедуры прописаны, но есть вопросы, например, в части доказательства фактов жестокого обращения. Поэтому, развитие этого направления включено в план. Это касается не только мест заключения, но и всех закрытых учреждений, в том числе, психиатрических диспансеров, домов престарелых и пансионатов для инвалидов.
Напомним, 9 июня 2021 года Глава государства подписал Указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека».