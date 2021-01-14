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Айгуль Куспан освобождена от должности посла в ряде государств

14 Января 2021 09:13
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Айгуль Куспан освобождена от должности посла в ряде государств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Куспан Айгуль Сайфоллакызы освобождена от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург, Главы Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству

Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу Акорды


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