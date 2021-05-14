Айдос Укибай: Возрождение Туркестана окажет мультипликативный эффект на весь регион

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня возрождение Туркестана – это самый масштабный национальный проект, который окажет мультипликативный экономический эффект не только на город, но и на весь регион. Таким мнением поделился пресс-секретарь Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программа недавнего визита Елбасы в Туркестан была довольно насыщенной. За три с половиной часа Нурсултан Назарбаев посетил семь объектов, ознакомился с планами развития города и области, совершил объезд территории комплекса «Караван-сарай». Как отметил Елбасы, город действительно стал неузнаваемым. С 2018 года была проведена колоссальная работа по реализации плана поэтапного строительства духовной столицы Казахстана. Туркестан, являющийся сакральным центром всего тюркского мира, обрел новую и яркую жизнь. Город духовной силы, хранящий память о героических деяниях наших предков, стал еще одним символом устремлений нашей нации в будущее», - рассказал пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Он отметил, что сегодня возрождение Туркестана – это самый масштабный национальный проект, который окажет мультипликативный экономический эффект не только на город, но и на весь регион.

«Так, за три года объем промышленности региона увеличился на 18 процентов, продукция сельского хозяйства выросла на 34 процента, доля малого и среднего бизнеса достигла 21 процента», - добавил Айдос Укибай.

Напомним, 11 мая т.г. Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил с визитом Туркестан, где ознакомился с ходом строительных работ, открыл ряд новых объектов и поделился планами по дальнейшему развитию города.