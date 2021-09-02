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Айдос Сарым: В Послании Президента отражены основные социально-экономические и политические инициативы

2 Сентября 2021 15:16
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Айдос Сарым: В Послании Президента отражены основные социально-экономические и политические инициативы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Национального совета общественного доверия Айдос Сарым поделился мнением о Послании Главы государства от 1 сентября 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Послании два очень больших блока, первый из которых посвящен актуальной повестке, рефлексия на темы, которые в последнее время активно обсуждались. По ним было достаточно резонансное восприятие и обсуждение. Второй блок более системный и структурный и имеет более системные решения. Президент пытается не просто заложить вектор политики, он еще и выносит на общественное мнение некоторые темы, которые резонансные, либо «хайповые», либо табуированные. Сейчас актуальные темы это региональная политика, урбанизация, проблема образования, которое в период пандемии сильно подкосилось», - сказал Айдос Сарым в кулуарах перед началом заседания НСОД.

Выступая на самом заседании, спикер отметил те моменты Послания, которые импонируют ему наиболее всего.

«Что мне понравилось, так это то, что власть пытается формировать повестку, «закидывать» новые темы, рационализировать общественный бизнес. Это то, чем должен заниматься большой политик, и в Президенте это импонирует», - подчеркнул А. Сарым.

«Я заметил, что вчера большая часть была посвящена национальной интеллигенции, нам на самом деле нужно собираться сегодня. (…) В последние годы спрос на гуманитариев вырос, и я надеюсь, что эта работа будет продолжена», - заключил он.


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#Экономика   #Нацсовет   #Реформы Токаева   #Политика   #Послание Президента-2021  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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