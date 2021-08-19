Айдос Сарым: Республика Казахстан привержена взятым на себя обязательствам в рамках международных организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Айдос Сарым - руководитель рабочей группы по информационной работе Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий прокомментировал материалы, опубликованные в отдельных российских СМИ, передает МИА «Казинформ».

«В российских СМИ снова подняли вопрос о том, что в Казахстане пытаются оправдать нацизм и тому подобное.

Как руководитель рабочей группы по информационной работе Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий хочу сказать следующее.

Это уже не первый подобный тенденциозный материал. Как правило, авторы таких материалов вырывают слова казахстанских политиков и историков из контекста и интерпретируют их так, как им выгодно для достижения вполне конкретных политических и иных эффектов. В том числе накануне выборов в Государственную Думу.

Одной из резонансных тем является, например, вопрос относительно истории наших сограждан, которые в годы Второй мировой войны в силу исторических обстоятельств, невзгод концлагерей были вынуждены выживать, в том числе и вступая в ряды Туркестанского легиона. Надо прямо сказать, что эта тема малоисследованная: начиная от численности казахов, которые попали в плен, казахов, которые поступили на службу в войска Вермахта и заканчивая их историческими судьбами.

Есть одна более или менее достоверная цифра – 180 тысяч «туркестанцев», под которыми понимали всех мусульман из Средней Азии, а также Кавказа и Крыма. Это при том, что на стороне немцев воевали сотни тысяч русских, украинцев и представителей других народов! Многие из казахов потом с оружием в руках переходили на сторону советских и союзнических войск, становились участниками движений сопротивления, партизанами на территории Украины, Беларуси, Югославии, Италии, Франции, Бельгии и других стран. Не все были идейными сторонниками нацистов, не все успели даже с оружием в руках воевать, служили в тыловых войсках, охранных войсках на территории Европы. Впоследствии они попали в жернова сталинской системы ГУЛАГа, продолжили свои мытарства.

Никто в Казахстане не ведет речи о пересмотре результатов Второй мировой войны, реабилитации нацизма и фашизма. Речь шла и может идти лишь о реальных судьбах людей, которые попали в сложнейшие жизненные обстоятельства, хотели выжить, а при случае снова брали оружие и воевали против нацизма. Почему мы не можем их реабилитировать? Тем более, что значительная часть из них отсидели огромные сроки, часть была реабилитирована еще советским судом и органами прокуратуры! Мой коллега Берик Абдыгалиулы прямо говорил: речь должна идти об исторических документах, архивных фактах, на основании которых по каждому конкретному случаю суд сможет принять решение. Речь, заметьте, не идет о тотальной реабилитации Туркестанского легиона как явления или института!

В рамках Госкомиссии вопрос изучения фактов политических репрессий против военнопленных казахстанцев, оказавшихся в 1939-1945 гг. в плену фашистской коалиции изучается. Создана отдельная подгруппа из профессиональных историков и специалистов. Здесь особый акцент сделан на восстановлении честного имени тех, кто безвинно пострадал, как от тоталитарной машины фашистов, так и несправедливых решений сталинской системы. Базовым методическим руководством для организации этой работы стал опыт российских ученых историков и принятых решений российского руководства в отношении военнопленных. Правовой основой для этих решений, напомню, был Указ Президента РФ Б.Ельцина от 25.01.1995 года «О восстановлении законных прав российских граждан-бывших советских военнопленных и гражданских лиц, репатриированных в период Великой отечественной войны и в послевоенный период».

Обширный материал по этим вопросам представлен в трудах российских ученых–исследователей. Среди них наиболее известны – Романько О.В., Семиряга М.И. Глубокое изучение историческое факты в отношении пленных получили в трудах казахстанских ученых Есмагамбетова К.Л., Садыковой Б.И., Кокебаевой Г.К., Мендикуловой Г.М.

Сегодня в рамках исследований Государственной комиссии особое значение придается тому, что большое количество казахстанских граждан, попав в плен, обманом либо силой будучи включенными в состав Туркестанского легиона, при отправке на фронт оставляли его ряды.

Совершались массовые побеги, либо отказ от участия в боях против Красной Армии. В этих случаях немецкими властями принимались меры по массовым расстрелам и отправке несогласных воевать за них в концлагеря. Были системные случаи, когда роты Туркестанского легиона, направленные против партизан Украины и Беларуси, целиком переходили на сторону партизан и сражались вместе с ними с фашистами.

Также объективный исторический факт состоит в том, что фашисты, поняв опасность и неэффективность использования мусульманских легионеров в военных действиях, отправляли их в тыл на строительные либо охранные работы. Есть подтвержденные исторические факты, когда в частях мусульманских легионов, охранявших военные объекты в Германии, либо занятых на строительстве оборонных сооружений, возникали бунты, организовывалось подпольное сопротивление фашистам. Эти люди также выявлялись немецкими спецслужбами и жестоко с ними расправлялись.

Имена этих людей сегодня должны быть установлены и возвращены потомкам. Это фундаментальное право для любой страны изучить подробности исторических событий и представить реальную картину своим гражданам. В качестве интересного кейса может послужить, например, судьба татарского поэта Мустафы Джалиля. Ведь до нахождения его дневников, стихов, писем, про него тоже много говорили плохого. Сейчас он культовый персонаж не только татарской, но и российской литературы, Герой Советского Союза!

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Хочу особо подчеркнуть, Республика Казахстан привержена взятым на себя обязательствам в рамках международных организаций. С 2005 года Республика Казахстан выступает соавтором ежегодных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», инициатором которых является Российская Федерация.

Наряду с этим, наша страна конструктивно взаимодействует с Россией и в рамках интеграционных объединений. В частности, приняты обращения глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75 и 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В рамках ОДКБ – заявления министров иностранных дел этой Организации «О недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей в годы Второй мировой войны» (2017 г.) и «О 75-летии Приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге» (2021г.). Руководство и МИД нашей страны неоднократно заявляли о том, что мы исходим из того, что любые попытки пересмотра итогов Второй мировой войны являются недопустимыми, и твердо выступаем против оправдания нацизма и фашизма.

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На сегодняшний день на основе Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий выстроен обширный блок научных изысканий по различным категориям репрессированных в 20-50-х годах двадцатого века. Основным объектом исследований выступают категории пострадавших от политических решений тоталитарного режима и кампаний по политическому преследованию различных социальных групп и этносов, включая массовые депортации народов в Казахстан. Проводится большая работа по рассекречиванию архивов, публикации архивных материалов, мобилизованы лучшие кадры, весь цвет исторической науки.

Никто не пытается «сводить счеты» или «предъявлять счета». История нужна нам как терапия, как способ закрыть ту огромную экзистенциальную дыру в исторической памяти, которая связана с двумя голодоморами, репрессиями, лишениями. Мы потеряли миллионы наших сограждан, наших предков, не знаем, где они похоронены, где лежат их кости. Элементарно, после Великой отечественной войны мы имеем десятки тысяч «пропавших без вести», потомки которых тоже хотят их найти, преклонить колени, прочитать поминальные молитвы. Этим тоже наша Госкомиссия занимается.

Мы хотим проститься с трагической историей двадцатого столетия, понять ее, понять себя. Мы говорим о тоталитарном сталинском режиме, говорим об истории, которая не должна никогда более повториться!».