Айдос Сарым высказался о давлении на судью по делу Бишимбаева

Депутат Мажилиса Айдос Сарым высказал мнение по поводу сообщений об угрозах, поступивших с неизвестного телефона судье Айжан Кульбаевой, которая ведет дело экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в жестоком убийстве своей супруги, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Если со стороны обвиняемого имеет место что-то вроде запугивания или давления на судью, против него должно быть возбуждено дополнительное уголовное дело, это находится в ведении прокуратуры, — сказал Айдос Сарым, отвечая на вопросы в кулуарах Мажилиса.

Депутат добавил, что существует специальный конституционный закон о правах и статусе судей. Если она пожалуется в прокуратуру, обвинения будут непростые, ему могут предъявить обвинение и добавить минимум 5-7 лет.

Айдос Сарым заявил, что считает подобное действие грубым нарушением закона и не важно, является ли нарушитель закона шахтером или экс-министром. Если человек угрожает и запугивает судью во время судебного процесса, это считается одним из самых тяжких преступлений.

Ранее сообщалось, что судью Айжан Кульбаеву, рассматривающую дело Бишимбаева, взяли под охрану из-за поступивших угроз.