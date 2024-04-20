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    18:56, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Айдос Сарым высказался о давлении на судью по делу Бишимбаева

    Айдос Сарым
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Депутат Мажилиса Айдос Сарым высказал мнение по поводу сообщений об угрозах, поступивших с неизвестного телефона судье Айжан Кульбаевой, которая ведет дело экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в жестоком убийстве своей супруги, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Если со стороны обвиняемого имеет место что-то вроде запугивания или давления на судью, против него должно быть возбуждено дополнительное уголовное дело, это находится в ведении прокуратуры, — сказал Айдос Сарым, отвечая на вопросы в кулуарах Мажилиса.

    Депутат добавил, что существует специальный конституционный закон о правах и статусе судей. Если она пожалуется в прокуратуру, обвинения будут непростые, ему могут предъявить обвинение и добавить минимум 5-7 лет.

    Айдос Сарым заявил, что считает подобное действие грубым нарушением закона и не важно, является ли нарушитель закона шахтером или экс-министром. Если человек угрожает и запугивает судью во время судебного процесса, это считается одним из самых тяжких преступлений.

    Ранее сообщалось, что судью Айжан Кульбаеву, рассматривающую дело Бишимбаева, взяли под охрану из-за поступивших угроз.

    Теги:
    Судебный процесс Суд присяжных Астана Суды Айдос Сарым Дело Бишимбаева
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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