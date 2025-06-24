Айдос Сарым: Для формирования правовой культуры нужны глубинные изменения в общественном сознании

Готовность жить по закону

Формирование правовой культуры — один из главных векторов реформ, обозначенных Президентом. На заседании расширенной коллегии правоохранительных органов Касым-Жомарт Токаев поднял важную тему — привития подрастающему поколению созидательных установок, стремления к дисциплине и порядку.

— Считаю, это очень важный и правильный месседж. На самом деле, ни одна большая реформа, ни одна модернизация невозможна без серьезных сдвигов в общественном сознании. Это, пожалуй, ключевая реформа из всех, которые мы сегодня запускаем. У нас до сих пор сохраняются рецидивы советского мышления — когда люди, видя очевидные нарушения закона, предпочитают закрывать на это глаза. С этим необходимо бороться, — отметил Айдос Сарым.

Спикер подчеркнул, что правовое государство невозможно построить без глубинных изменений в общественном поведении и отказа от двойных стандартов.

— Мы часто хотим, чтобы у нас было как можно больше благ, но при этом забываем, что права всегда предполагают и обязанности. Вот простой пример: мы, казахи, любим родственные связи и тепло к ним относимся, даже если знаем, что кто-то из близких замешан в коррупции или его богатство вызывает вопросы. Тем не менее, продолжаем считать таких людей почетными гостями на наших торжествах. Даже во дворе не всегда можем навести элементарный порядок. Поэтому я убежден: наше правовое будущее зависит не столько от количества полицейских, сколько от нашей собственной готовности жить по закону и быть честными перед самими собой, — добавил депутат.

О доме на песке и зоне комфорта

Общественная нетерпимость к правонарушениям — важный элемент правового государства. Однако в казахстанском обществе до сих пор сохраняется скепсис к практике гражданского участия в обеспечении порядка. Как отметил А. Сарым, это во многом связано с устоявшимися стереотипами, которые необходимо преодолевать.

— Приведу простой пример из жизни. Недавно у нас во дворе проходило мероприятие, и уже после 11 часов вечера на детской площадке собралось много детей без сопровождения взрослых. Один из соседей вызвал полицию. Кто-то может сказать — мол, День защиты детей, праздник, зачем вмешиваться. Но с другой стороны — есть закон, есть установленные правила. Если мы действительно хотим, чтобы наши дети участвовали в общественных мероприятиях, давайте сопровождать их, быть рядом, следить за их безопасностью. Именно с таких, на первый взгляд, незначительных ситуаций и начинается формирование культуры законопослушания и общественного порядка, — подчеркнул депутат.

Долгие годы мы как будто жили на два голоса — один для официальных лозунгов, другой для «своих». На публике говорили одно, а в жизни часто поступали совсем по-другому. Айдос Сарым сравнивает это с попыткой строить дом на песке: без доверия к правилам и готовности чем-то жертвовать ради общего — ничего прочного не получится. Чтобы реформа стала реальностью, а не просто красивыми словами, каждому придется выйти из зоны комфорта — даже если ради этого придется честно посмотреть на друзей, родственников или коллег.

Невозможно вырастить общество, в котором закон и порядок становятся нормой, без прочного фундамента — а им всегда было и остается образование. Если мы хотим, чтобы люди с детства понимали: честность важнее связей, а правила — не пустой звук, то начинать нужно с семьи и школьной скамьи.

— На мой взгляд, ни школа, ни государство не могут заменить то, что могут дать своим детям родители. Это не требует доказательств — это очевидно. Их задача довести своих детей до взрослой жизни, привить им жизненные ориентиры и ценности. Конечно, школа — важный и сильный институт, но основа всего — это семья. Если в семье есть внимание, участие и хорошие примеры, ребенок вырастет с правильным пониманием того, как устроен мир. Недавно был Национальный день книги, и я говорил об этом: в Казахстане очень мало родителей, которые читают книги вместе с детьми. А ведь именно с таких простых вещей начинается воспитание, — отметил депутат.

Самостоятельность синоним ответственности

Развитие местного самоуправления — это не только про бюджеты и полномочия, но и про то, как люди ощущают себя хозяевами на своей земле. На заседании общественной палаты в Боровом, где обсуждался этот вопрос, депутат вспомнил интересный пример: в Узбекистане активно используется опыт махалля — когда самоорганизация и ответственность местных жителей становятся основой порядка и развития. По мнению спикера, нам в Казахстане тоже важно поощрять инициативность и самореализацию местных сообществ — без этого невозможно построить сильное и устойчивое гражданское общество.

— В Узбекистане смогли интегрировать традиционный институт махалля в городскую экосистему. Это уникальная структура, которая решает широкий спектр задач — от бытовых вопросов до противодействия терроризму и экстремизму. У нас в Казахстане тоже есть стремление к созданию подобных эффективных институтов. Не исключено, что это может быть реализовано на базе ОСИ, КСК или других форматов, — поделился мнением А. Сарым.

Когда безопасность становится частью повседневной жизни, а не только задачей силовых структур — это и есть настоящая сила общества. В Ташкенте, представитель местного самоуправления — не охранник и не чиновник, а человек, который знает, кто живет в его районе, кто приехал, нужна ли помощь. Когда представители Казахстана приехали в Ташкент он ненавязчиво, но по делу уточнил: в какую квартиру приехали гости, записал номер машины — не для контроля, а для безопасности. Такой подход, по словам А. Сарыма, — не просто традиция, а эффективная модель, которую стоит изучить и адаптировать в казахстанских реалиях.

— Если нам удастся наладить такую систему, неважно как она будет называться, было бы действительно здорово. В разных регионах это может быть разный формат — главное, чтобы появились работающие институты, которые формируют новые отношения, ответственность, уважение друг к другу и законопослушание. Мы бы меньше переживали за своих детей, смотрели бы друг за другом, поддерживали, — считает А. Сарым.

По его словам, в больших городах мы все чаще живем как в муравейнике — рядом, но порознь. Вроде и соседи, а будто и незнакомцы. Чтобы поздороваться — нужно три года, чтобы доверить ключи — все четыре. По мнению депутата, Казахстану остро не хватает человеческих, «теплых» институтов, которые бы соединяли людей не только в рамках ОСИ или КСК, но и в самой сути городской жизни. Ведь подъезд — это не просто стены, это малая модель общества. Если там есть взаимопонимание, поддержка, простое «зайди к нам на чай» — значит, и в большом государстве будет больше порядка.

В последние годы Казахстан делает серьезную ставку на безопасность в самом широком смысле — от борьбы с тяжкими преступлениями до защиты семьи и прав ребенка. По словам депутата, результаты уже ощутимы: самые тяжелые преступления сокращаются. То, что раньше могло закончиться трагедией, сегодня удается предотвратить благодаря системной работе.

— За последний год в стране появились тысячи новых полицейских, которые не просто патрулируют улицы, а занимаются вопросами семейной и ювенальной политики. К ним присоединились психологи и другие специалисты, способные вовремя заметить тревожные сигналы. Это не просто цифры в отчетах — это люди, которые сегодня становятся живым щитом между насилием и слабым, между бедой и ее предупреждением, — заключил А. Сарым.

Как видим, направление у нас верное — компас настроен правильно, ветер попутный. Государство делает свою работу: реформы запускаются, институты укрепляются, новые правила игры озвучены. Теперь мяч — на стороне общества.

Задача — научиться не просто аплодировать переменам с дивана, а жить по новым принципам: как граждане, как соседи, как родители. Научиться не только требовать порядка, но и быть его частью — в лифте, на парковке, во дворе, в очереди. Пора привыкать к мысли, что закон — это не строгое лицо в форме, а ежедневная привычка. Как чистить зубы. Или говорить «здравствуйте» соседу.