Айдос Ербосынул проиграл бой за титул чемпиона мира WBA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) выступил на вечере бокса в Миннеаполисе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он сразился с кубинцем Давидом Моррелем (7-0, 6 КО) за титул «регулярного» чемпиона мира в суперсреднем весе по версии WBA. Этот титульный поединок был рассчитан на двенадцать раундов и закончился победой Морреля нокаутом в 12 раунде.

Таким образом, Давид Моррель одержал восьмую победу в профессиональной карьере и защитил свой чемпионский пояс, а Айдос Ербосынулы потерпел первое поражение на профи-ринге. Добавим, что 30-летний казахстанский боксер выступает в профессионалах с 2015 года.













Фото: sports.kz











