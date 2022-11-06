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    12:50, 06 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Айдос Ербосынул проиграл бой за титул чемпиона мира WBA

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) выступил на вечере бокса в Миннеаполисе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он сразился с кубинцем Давидом Моррелем (7-0, 6 КО) за титул «регулярного» чемпиона мира в суперсреднем весе по версии WBA. Этот титульный поединок был рассчитан на двенадцать раундов и закончился победой Морреля нокаутом в 12 раунде.

    Таким образом, Давид Моррель одержал восьмую победу в профессиональной карьере и защитил свой чемпионский пояс, а Айдос Ербосынулы потерпел первое поражение на профи-ринге. Добавим, что 30-летний казахстанский боксер выступает в профессионалах с 2015 года.




    Фото: sports.kz





    Теги:
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