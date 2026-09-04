Айдос Бекетаев назначен акимом города Текели

Как сообщили в пресс-службе акима области, кандидатура Айдоса Бекетаева была согласована с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами городского маслихата.

Фото: акимат области Жетісу

На совещании с активом региона Бейбит Исабаев поблагодарил Алмаса Адиля, который в течение четырех лет возглавлял Текели, за вклад в социально-экономическое развитие города. Алмас Адиль освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Представляя нового акима, глава региона обозначил перед ним основные задачи. В их числе — дальнейшее развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, а также развитие туристического потенциала города.

Айдос Бекетаев родился в 1982 году. Имеет три высших образования. Окончил университет «Туран», Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова и Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева. Получил образование по специальностям «финансы», «государственное и местное управление», а также степень магистра техники и технологии.

Трудовую деятельность начал менеджером ТОО «Ерсак» в Алматы. Государственную службу начал в 2010 году с должности главного специалиста.

В разные годы Айдос Бекетаев работал главным специалистом отдела благоустройства, руководителем отдела коммунального хозяйства аппарата акима, заместителем акима Турксибского района города Алматы.

С октября 2023 года и до нынешнего назначения он возглавлял управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу.

Ранее сообщалось, что Чингис Аринов стал акимом Алматинской области.