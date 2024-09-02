Айдарбек Ходжаназаров: Расширение полномочий инвестштаба при Правительстве — ключевой шаг вперед

Необходимость улучшения инвестиционного климата страны и условий для ведения бизнеса отметил сегодня, выступая с Посланием народу Казахстана, Президент Касым-Жомарт Токаев. Расширение полномочий инвестиционного штаба при Правительстве — это ключевой шаг вперед, считает председатель партии «Respublica», депутат Мажилиса Парламента РК Айдарбек Ходжаназаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Это решение ускорит реализацию проектов в стратегически важных отраслях, таких как переработка металлов, химия, туризм и машиностроение. Оно не только упростит внедрение новых технологий, но и создаст тысячи рабочих мест, что будет способствовать росту экономики страны, - считает Айдарбек Ходжаназаров.

По его мнению, привлечение инвесторов требует активного участия всех уровней власти. Важно, чтобы Правительство адаптировало свои действия для достижения лучших результатов, и чтобы не только центральные органы, но и местные власти принимали активное участие в этом процессе.

- Особое внимание следует уделить качественной подготовке проектов государственно-частного партнерства, особенно в сотрудничестве с международными финансовыми институтами. Определение и запуск масштабных проектов, финансируемых через ГЧП, обеспечит более эффективное использование средств и ускорит реализацию значимых инициатив, - отмечает депутат.

Президент также отметил важность системной поддержки малого и среднего бизнеса. По словам Айдарбека Ходжаназарова, все предпринимательское сообщество поддерживает эту инициативу.

- Я считаю, что Правительство должно оптимизировать процедуры открытия малого и среднего бизнеса, устранить существующие ограничения и сделать первичную информацию по мерам поддержки более доступной для начинающих предпринимателей. Мы, как партия, имеем непосредственное представление о проблемах бизнеса. В рамках поездок по регионам мы встречаемся с предпринимателями и будем представлять свои предложения Правительству, - говорит он.

Отдельное внимание следует уделить вопросам получения кредитов через государственные финансовые институты, считает депутат.

- Часто возникают проблемы с соблюдением сроков предоставления займов, а залоговые требования не всегда соответствуют заявленным в документах. Необходима четкая регламентация перечня требуемых документов, - подчеркнул депутат. - В целом, систематизация мер поддержки и переход от прямого субсидирования к льготному кредитованию являются своевременными шагами. Предпринимателям важнее иметь доступ к льготному кредитованию, в то время как для государства это обеспечивает возвратные инвестиции, что способствует устойчивому экономическому росту.

Отметим, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил ряд ключевых задач, среди которых устранение дисбаланса между денежно-кредитной и фискальной политикой; улучшение инвестиционного климата; раскрытие промышленного потенциала страны; повышение кадрового потенциала и другие.