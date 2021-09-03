Айдарбек Ходжаназаров: Главная задача - сделать бизнес-климат благоприятным

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Решение системных вопросов бизнеса в период пандемии, активизация регионального бизнеса в свете инициатив Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Послании народу Казахстана - об этом своими доводами поделился Председатель регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области Айдарбек Ходжаназаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Почти год Региональный совет Палаты предпринимателей Костанайской области работает в новом составе. Для бизнеса период был трудным: пандемия обострила существующие проблемы и добавила новые.

В нынешнем Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны» Президент страны акцентирует внимание на то, что ситуация все еще остается непростой. В связи с этим также продлены сроки действия программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса», поддержкой которых воспользовались многие предприниматели.

Как считает Айдарбек Ходжаназаров, несмотря на сложный период, это также время действенных решений, как для отдельных бизнесменов, так и целых отраслей - сельского хозяйства, торговли, легкой промышленности, животноводства. И усилия регионального Совета направлены, прежде всего, на то, чтобы бизнес климат в регионе был благоприятным.

- Айдарбек Асанович, региональный совет обновил свой состав и уже год функционирует в таком виде. Как это отразилось на работе и качестве принимаемых решений?

— По итогам выборов, которые прошли в августе 2020 года, состав Регионального совета обновился на 57% и сейчас насчитывает 34 человека. В нем есть как «аксакалы» бизнеса, так и молодые предприниматели из самых разнообразных сфер. С учетом опыта первых и энергии вторых Регсовет работает максимально продуктивно.

Еще один плюс, для решения многих моментов - присутствие наших представителей в рядах депутатского корпуса. В областном маслихате на сегодня их пять, столько же в городских и районных маслихатах. Это позволяет рассматривать системные вопросы намного быстрей.

К решению специализированных частных вопросов мы привлекаем профессионалов. Для этого мы создали в своей структуре отраслевые комитеты, в которых уже началась активная работа. Например, в комитет по вопросам промышленности вошло 9 человек, 13 представляют комитет по вопросам АПК, 5 работают в комитете по вопросам строительства и т. д. Все представители являются руководителями профильных предприятий.

Кроме того, в региональной палате аккредитованы четыре профильные ассоциации. Это Костанайская областная ассоциация предпринимателей, Ассоциация содействия предпринимательской деятельности, Ассоциация органического земледелия и Ассоциация строителей по Костанайской области.

- На заседаниях совета озвучивали несколько системных проблем бизнеса. Какие уже удалось решить на сегодня?

- Некоторые вопросы мы решаем на местном уровне, а какие-то - с подключением центрального аппарата НПП РК «Атамекен» и Правительства.

Приведу пример: в сентябре прошлого года на встрече с Председателем Президиума НПП РК «Атамекен» представитель Ассоциации строителей рассказала о непростой ситуации, в которой оказались застройщики. Органы прокуратуры пересчитали плату за аренду участков, которые выделили через аукцион. На этом основании потребовали доплаты в бюджет огромных сумм. Вопрос удалось решить: был разработан новый проект правил, который сейчас находится на стадии регистрации. Прокуратура перестала требовать с акиматов расторжения договоров аренды земельных участков и возмещения средств.

Также с помощью НПП РК «Атамекен» удалось повлиять и на решение вопроса с СНТ, который был озвучен на этой же встрече. Сроки продлены, у бизнеса есть время подготовиться.

Сдвинулась с «мертвой точки» и ситуация с АО «ЦТС», из-за которой костанайские предприниматели терпели многомиллионные убытки. В действиях АО «ЦТС», ТОО «KazJolTrans» и Костанайского отделения КТЖ – Грузовые перевозки» был установлен факт недобросовестной конкуренции. В их адрес внесены уведомления. Кроме того, в отношении АО «ЦТС» назначено расследование из-за неисполнения уведомления о необходимости прекращении практики недобросовестной конкуренции.

Также мы предлагали рассмотреть возможность субсидирования кормов из республиканского бюджета, так как из местного не всегда могут быть выделены средства на эти цели. Вопрос находится на рассмотрении Министерства финансов РК совместно с другими вовлечёнными министерствами. Между тем, в этом году из местного бюджета были выделены средства в размере почти 2 млрд тенге на субсидирование затрат на корма в животноводстве. На стадии регистрации в юстиции постановление акимата, согласно которому субсидии будут выделены на маточное поголовье КРС.

Много предложений было инициировано и направлено в областной оперативный штаб по нераспространению коронавируса в целях смягчения ограничительных мер для бизнеса, особенно по сферам общепита, торговли, сферы услуг. Другие вопросы находятся в работе.

- Какие меры предпринимаются советом для того, чтобы минимизировать влияние пандемии на МСБ?

- В этот году осложняет ситуацию не только пандемия, но и засуха. Несмотря на соблюдение необходимых агротехнических мероприятий, оптимальные сроки сева и влагозадержание, агросезон с самого начала был сложным.

Как уже было упомянуто, для поддержки АПК из местного бюджета было выделено почти 2 млрд тенге для удешевления кормов. Тем не менее, выделенные средства не могут полностью нейтрализовать действия всех факторов, связанных с засухой. Поэтому Региональный совет Палаты предпринимателей Костанайской области обратился к Председателю Правления НПП с рядом предложений. Это пролонгирование (по заявкам товаропроизводителей) погашения кредитных обязательств перед финансовыми институтами АО «НУХ «Байтерек»; пролонгирование исполнения обязательств по поставке сельхозпродукции по договорам форвардного закупа в АО «Продкорпорация» сроком на 1 год без процентов и пени, включение фуражных культур в перечень культур, закупаемых «Продкорпорацией»; выделение дополнительных бюджетных средств для субсидирования сельхозтоваропроизводителей области по программам инвестиционного субсидирования, снижения процентной ставки по кредитам и лизингу сельхозтехники.

Два предложения – по пролонгации кредитов перед АО «НУХ «Байтерек» и исполнению обязательств по договорам форвардного закупа – уже нашли поддержку и находятся на этапе реализации. По сравнительному объёму промышленной продукции область можно назвать, скорее горнодобывающей, нежели аграрной, тем не менее, в АПК региона напрямую либо косвенно занято множество сельхозформирований и наших сограждан.

- Президент страны в Послании обозначил четкие приоритеты развития страны в поспандемический период. Мы видим, что внимание государства направлено на многие сферы, в том числе и бизнес. Уже обозначены действенные механизмы, которые помогут решить многие вопросы на местах. Ваше мнение?

- Все эти меры станут реальной поддержкой для бизнеса в сегодняшних условиях. Мы намерены продолжать работу по активизации регионального бизнеса. К слову, мы также на 60% обновили составы районных, городских советов предпринимателей и будем их активно вовлекать в работу. Буквально недавно была избрана новый председатель Совета деловых женщин Палаты предпринимателей, создаются СДЖ в районах и городах области.

В планах также проводить встречи с бизнес-сообществом в районах области.