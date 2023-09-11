Айдар Рыскулов избран председателем Совета директоров АО «НК «Казахстан темир жолы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время Айдар Кайратович является членом Правления, управляющим директором по экономике и финансам АО «Самрук-Қазына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства транспорта.

Ранее около четырех лет он был членом Правления, управляющим директором по экономике и финансам АО «Самрук-Энерго». Айдар Рыскулов окончил КарГУ им. Букетова, также имеет степень магистра МВА Назарбаев Университета.

В разные годы работал в АО «НК «Қазақстан темір жолы», АТФ Банке, Банке ЦентрКредит, Народном банке, АО «НУХ «КазАгро», АО «Самрук-Қазына».В течение семи лет в Фонде Рыскулов был директором по управлению финансовыми активами, а также директором департамента корпоративных финансов.