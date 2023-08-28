Айдар Рыскулов стал управляющим директором АО «Самрук-Қазына»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Айдар Рыскулов назначен управляющим директором по экономике и финансам АО «Самрук-Қазына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу холдинга.



До настоящего времени Айдар Рыскулов был членом правления, управляющим директором по экономике и финансам АО «Самрук-Энерго».

Айдар Кайратович Рыскулов окончил КарГУ им. Букетова, также имеет степень магистра МВА Назарбаев Университета. В разные годы работал в АО «НК «Қазақстан темір жолы», АТФ Банке, Банке ЦентрКредит, Народном банке, АО «НУХ «КазАгро», АО «Самрук-Қазына». В течение семи лет в фонде Рыскулов был директором по управлению финансовыми активами, а также директором департамента корпоративных финансов.

Его предшественница Назира Нурбаева распоряжением Президента РК назначена заместителем министра иностранных дел.

АО «Самрук-Қазына» - стратегический холдинг, управляющий компаниями в нефтегазовой и энергетической отраслях, предприятиями горно-металлургического комплекса, атомной и химической промышленности, а также компаниями в сфере телекоммуникаций, транспорта и логистики. Единственным акционером является Правительство Республики Казахстан.