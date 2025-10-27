15:28, 27 Октябрь 2025 | GMT +5
Айдана Кумартаева завоевала «бронзу» чемпионата мира по таеквондо
Команда Казахстана по таеквондо отметилась второй медалью на чемпионате мира в Уси (Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
На третью ступень пьедестала поднялась Айдана Кумартаева. Она завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 46 килограммов.
В полуфинале Айдана встретилась с турецкой таеквондисткой Эмине Гёгебакан. Победу одержала соперница. Кумартаева завершила чемпионат мира третьей.
Отметим, что ранее также бронзовую медаль завоевала Нодира Ахмедова. В последний раз Казахстан брал медаль чемпионата мира в женских соревнованиях в 2007 году. Тогда третьей стала Назгуль Тажигулова (до 51 кг).