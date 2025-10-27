РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:28, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    Айдана Кумартаева завоевала «бронзу» чемпионата мира по таеквондо

    Команда Казахстана по таеквондо отметилась второй медалью на чемпионате мира в Уси (Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Айдана Кумартаева завоевала «бронзу» чемпионата мира по таеквондо
    Фото: пресс-служба Федерации таеквондо

    На третью ступень пьедестала поднялась Айдана Кумартаева. Она завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 46 килограммов.

    В полуфинале Айдана встретилась с турецкой таеквондисткой Эмине Гёгебакан. Победу одержала соперница. Кумартаева завершила чемпионат мира третьей.

    Отметим, что ранее также бронзовую медаль завоевала Нодира Ахмедова. В последний раз Казахстан брал медаль чемпионата мира в женских соревнованиях в 2007 году. Тогда третьей стала Назгуль Тажигулова (до 51 кг).

     

    Теги:
    Спорт Таеквондо Чемпионат мира
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
