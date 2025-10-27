Айдана Кумартаева завоевала «бронзу» чемпионата мира по таеквондо

На третью ступень пьедестала поднялась Айдана Кумартаева. Она завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 46 килограммов.

В полуфинале Айдана встретилась с турецкой таеквондисткой Эмине Гёгебакан. Победу одержала соперница. Кумартаева завершила чемпионат мира третьей.

Отметим, что ранее также бронзовую медаль завоевала Нодира Ахмедова. В последний раз Казахстан брал медаль чемпионата мира в женских соревнованиях в 2007 году. Тогда третьей стала Назгуль Тажигулова (до 51 кг).