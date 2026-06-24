«Айбын-2026»: роботы, интеллект и спорт — как проходит международный сбор молодежи

На полигоне «Амандык» продолжаются Соревнования в рамках XII Международного военно-патриотического сбора молодежи «Айбын-2026» Военного колледжа имени Шокана Уалиханова Министерства обороны РК, объединившего около тысячи участников из пяти стран, передает агентство Kazinform.

— Конкурсанты уже освоились в полевом лагере и изучили условия соревнований. Все идет по армейскому распорядку: подъем по сигналу горна, физзарядка, завтрак, конкурсы, интересные встречи и культурно-досуговые мероприятия. Состязания организованы по четырем категориям: команды иностранных государств, военно-патриотические клубы регионов, силовых структур и военные школы, — отметили в Минобороны РК.

Фото: Министерство обороны РК

В рамках конкурса Smart Sarbaz юные программисты представили авторские проекты в сфере робототехники, инфоромационных технологий и беспилотных систем. К примеру, команда «Жас теңізшілер» презентовала роботизированную технику, предназначенную для эвакуации людей в безопасную зону в чрезвычайных ситуациях. Робот-эвакуатор способен поднимать и транспортировать пострадавшего весом до 100 кг. Интерес у жюри вызвали также автоматизированные комплексы, предназначенные для ведения разведки и поиска мин в опасных для жизни зонах.

В интеллектуальной игре «Айбын дарыны» при решении тестов, ребусов и логических задач ребята показали свою эрудицию и находчивость.

Фото: Министерство обороны РК

Захватывающая конкурентная борьба развернулась в ходе выполения упражнений по подтягиванию на перекладине у юношей и подъему туловища из положения лежа — у девушек.

— В сборе «Айбын» принимаю участие уже в третий раз. Каждый год ставлю цель — показать максимальный результат в конкурсе по подниманию туловища. В прошлом году мне удалось выполнить упражнение 67 раз, а сегодня я установила личный рекорд — 83 повторения. Конечно, за этим достижением стоят месяцы упорных тренировок, колоссальный труд и железная дисциплина. Рада, что оправдала надежды наших наставников, — поделилась воспитанница военно-патриотического клуба «Сұңқар» Нурдана Ергазы.

Как подчеркнули в Министерстве, в творческом конкурсе «Айбын жұлдызы» своими талантами и способностями блеснули воспитанники военно-патриотических клубов, представляющих регионы Казахстана.

Фото: Министерство обороны РК

— Состязания продолжаются. Впереди — новые испытания, которые позволят юным патриотам проявить силу духа, выносливость, смекалку и умение работать в команде, — сообщили в Минобороны РК.

Фото: Министерство обороны РК

Напомним, XII Международного военно-патриотический сбор молодежи «Айбын-2026» объединил около тысячи участников из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, России и Узбекистана.