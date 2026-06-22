Более 50 команд на старте: открытие международного сбора «Айбын-2026» состоялось в Акмолинской области

XII Международного военно-патриотический сбор молодежи «Айбын-2026» объединил около тысячи участников из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, России и Узбекистана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Школа мужества

Основные мероприятия проходят на учебном полигоне «Амандык» Военного колледжа имени Шокана Уалиханова. В этом году в соревнованиях принимают участие 53 команды, представляющие военно-патриотические клубы, военные учебные заведения, силовые структуры и зарубежные делегации.

Фото: Kazinform

Заместитель министра обороны РК по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Аскар Мустабеков отметил особую роль сбора в патриотическом воспитании молодежи.

— Значимость этого события трудно переоценить: через такие соревнования формируется поколение молодых казахстанцев, готовых с честью и достоинством продолжить дела предков и верно служить своей Родине. Это не просто спортивный или учебный формат — это школа мужества, — сказал Аскар Мустабеков.

Фото: Kazinform

Традиции «Айбын» берут начало с 2015 года, став основой для дальнейшего развития военно-патриотического движения «Жас Сарбаз».

Он также напомнил, что с 2023 года сбор приобрел международный статус.

— В этом году в «Айбыне» принимают участие представители Азербайджана, Кыргызстана, России и Узбекистана. Это способствует не только патриотическому воспитанию молодежи, но и укреплению дружбы между нашими государствами, — отметил он.

Фото: Kazinform

Программа форума включает спортивные, интеллектуальные, научно-технические и культурные мероприятия. В числе ключевых направлений — конкурс робототехники Smart Sarbaz, интеллектуальная игра «Айбын дарыны», военно-прикладные соревнования и тактические состязания.

Интеллектуальная битва

Председатель спортивного комитета Министерства обороны Арман Абеуов подчеркнул практическую значимость сборов для будущих военнослужащих.

Фото: Kazinform

— Военно-патриотическое воспитание молодежи очень важно. Через соревнования и дружбу ребята получают опыт, который поможет им в будущем. Здесь происходит нетворкинг, общение будущих сержантов и офицеров, адаптация к полевым условиям. Участники живут в палатках, питаются и занимаются в условиях, максимально приближенных к военной службе, — сказал он.

Фото: Kazinform

Будущий защитник Отечества должен иметь не только хорошую физическую подготовку, но и интеллект. Игра «Айбын дарыны» выявила лучших в этом. Как рассказала офицер отдела воспитательно-идеологической и военно-патриотической работы Национального военно-патриотического центра ВС РК Енлик Ержанова, конкурс проводится ежегодно с момента основания сбора.

— Это состязания на интеллект и эрудицию. Вопросы охватывают историю Казахстана, мировую историю, а также темы, связанные с Конституцией. У нас предусмотрены несколько категорий участников, а победители встретятся в финальном этапе тактической игры «Күшіміз бірлікте», — сообщила она.

Фото: Kazinform

Большой интерес участников вызвали соревнования по робототехнике Smart Sarbaz. Куратор проекта Олжас Самарханов отметил, что современные технологии становятся важной частью военно-патриотического воспитания.

— Сегодняшние проекты действительно удивляют. Мы работаем по направлениям дронов, робототехники и искусственного интеллекта. Такие соревнования позволяют молодежи не только заниматься физической подготовкой, но и осваивать современные технологии, которые в будущем могут принести пользу Казахстану, — сказал он.

Спутник передаст данные в штаб

Одним из проектов, представленных на площадке Smart Sarbaz, стал «Военный спутник», разработанный участниками соревнований.

Фото: Kazinform

— Наш спутник способен обнаруживать различную военную технику и передавать информацию в штаб. С помощью искусственного интеллекта система распознает танки и другую технику, которая может представлять угрозу, — рассказала участница состязаний Дильназ Еслямова.

Фото: Kazinform

Важность международного сотрудничества отметил член Главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Павел Мамонтов.

— Мы уже третий год принимаем участие в международном сборе «Айбын» и видим, что качество организации постоянно растет. Нас всегда очень гостеприимно принимают, а внимание государства к военно-патриотическому воспитанию молодежи заслуживает высокой оценки, — сказал он.

Фото: Kazinform

В рамках открытия также была организована выездная выставка Военно-исторического музея Вооруженных сил РК «Наследие Великой степи: преемственность эпох от древности до периода Казахского ханства».

По словам специалиста отдела экскурсий музея Салтанат Селеубаевой, экспозиция охватывает историю от каменного века до эпохи Казахского ханства.

— Здесь представлены артефакты каменного, бронзового и железного веков, периода Тюркского каганата, Золотой Орды и Казахского ханства. Особое место занимает восковая фигура Абылай хана. В этом году исполняется 315 лет со дня его рождения, — отметила она.

Фото: Kazinform

Соревнования «Айбын-2026» продлятся до 26 июня. В ближайшие дни участников ждут спортивные испытания, интеллектуальные турниры, соревнования по робототехнике и военно-тактические игры, по итогам которых будут определены лучшие команды международного сбора.

Фото: Kazinform

Ранее сообщалось, что участники международного сбора «Айбын-2026» съехались в Казахстан.