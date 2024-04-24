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    18:39, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Автозавод построят до конца года в Костанае

    Строительство завода по выпуску автомобилей в Костанае будет завершено до конца года
    Фото: Акорда

    Глава государства принял президента KIA Corporation Хо-сунг Сонга. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что развитие автоиндустрии является одним из ключевых направлений промышленной политики Казахстана, передает агентство Kazinform ссылкой на Акорду.

    Хо-сунг Сонг рассказал Касым-Жомарту Токаеву о ходе строительства завода полного цикла по выпуску автомобилей в Костанае, которое будет завершено до конца текущего года.

    президент KIA Corporation Хо-сунг Сонга
    Фото: Акорда

    В реализацию проекта привлечено более 90 млрд тенге инвестиций. Планируется создать 1,5 тысячи постоянных рабочих мест.

    Проектная мощность завода составит 70 тысяч автомобилей в год, в том числе 50 тысяч автомобилей будет производиться методом мелкоузловой сборки, то есть с более высокой долей местного содержания.

    Хо-сунг Сонг также проинформировал о проводимой работе по привлечению глобальных поставщиков автокомпонентов. В частности, подписано соглашение о намерениях с корейской компанией Seyong EHWA (глобальный поставщик автокомпонентов для KIA) о строительстве завода автокомпонентов в Казахстане.

    Президент поприветствовал решение KIA по локализации производства автокомпонентов в нашей стране, а также отметил необходимость подготовки отечественных квалифицированных специалистов для развития отрасли.

    Теги:
    Акорда Президент Регионы Казахстана Костанайская область Заводы Промышленность Токаев Касым-Жомарт Авто Костанай
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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