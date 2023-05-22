Автовоз с новыми Tesla перевернулся на трассе в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Водитель большегруза, перевозивший автомашины Tesla, попал в ДТП в Жетысуской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. Мужчина за кадром сообщил, что автовоз перевернулся посреди дороги и повредил дорожное ограждение.

В департаменте полиции Жетысуской области проинформировали, что 21 мая на 143 км автодороги Алматы-Усть-Каменогорск (перевал Архарлы) произошло ДТП с участием автовоза Scania.

«39-летний водитель большегруза перевозил семь автомашин Tesla. В дорожной аварии никто не пострадал. Движение автомашин продолжается в рабочем режиме, автодорога не перекрывалась», - отметили в пресс-службе ДП региона.