Автовокзал восстановят в Шахтинске

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек поручил восстановить автовокзал в Шахтинске. Здание более 20 лет было в частной собственности и не действовало. Сменились пять владельцев, но ни один из них не содержал объект как положено. Жители города неоднократно просили привести автовокзал в порядок, передает МИА «Казинформ».

«Критику вижу. Горожанам автовокзал нужен. Приведите его в надлежащий вид, тем более здание в таком виде стоит на въезде в город. Сумма для бюджета посильная, поэтому отремонтируйте его в этом году», - обратился Женис Касымбек к акиму Шахтинска Сержану Аймакову.

«Мы в прошлом году перевели автовокзал в коммунальную собственность, сделали техническую экспертизу. Начали приводить в порядок инженерные коммуникации. Также нам нужно полностью заменить кровлю, провести внутренний и внешний ремонт здания», - рассказал Сержан Аймаков.

Жениса Касымбека во время рабочей поездки в Шахтинск интересовала не только автостанция. Он посетил и несколько предприятий и организаций образования города. Аким области побывал в детской художественной школе имени А. Исмаилова. А также проверил, на что и как потратили почти 200 млн тенге, выделенных по Дорожной карте занятости для Шахтинского технологического колледжа, где готовят рабочие кадры. Кстати, это единственное учреждение в регионе, которое выпускает специалистов по ремонту и обслуживанию лифтов и эскалаторов. А с недавних пор здесь начали обучать и слесарей для службы газоснабжения.

В прошлом году за всё 50-летнее существование учебного учреждения здесь впервые провели капитальный ремонт, обновили корпуса.

«Колледж тесно сотрудничает с «АрселорМиттал Темиртау». Для наших выпускников это основной работодатель. Мы заключили с ним договор и теперь готовим студентов специально под заказ «АМТ» - по дуальному образованию. У нас обучается почти тысяча человек по 13 специальностям. После ремонта колледжа остро встал вопрос с общежитием. В этом году нам выделили средства на его ремонт. Для иногородних студентов это, конечно, очень хорошая новость», - рассказала Алия Саттыбаева, директор Шахтинского технологического колледжа.

Учитывая индустриальную направленность моногорода, большое внимание в Шахтинске уделяют дополнительному техническому образованию школьников. Например, в детско-юношеском центре работают 22 кружковых кабинета, оборудован техноцентр, FabLab (лаборатория с учебными станками) и STEM-лаборатория. Дети изучают гидропонику, моделируют суда, учатся радиоэлектронному конструированию и многому другому.

Аким области Женис Касымбек в ходе рабочей поездки в Шахтинск провёл совещание по развитию города. Сержан Аймаков доложил, что в этом году в Шахтинске откроется физкультурно-оздоровительный комплекс, построят дома на 230 квартир и завершат строительство котельной в посёлке Шахан. Затем начнётся поэтапное подключение домов к центральному отоплению.

В целом достигнуты определённые положительные результаты, однако фронт работ ещё большой. Остаётся ряд проблемных вопросов, а именно: водоснабжение, благоустройство дворов и ремонт ТЭЦ.

«Есть видение, как всё это мы будем решать. Не расслабляйтесь, не оставляйте без внимания критику жителей!» - поручил руководству города Женис Касымбек.







