Автовыставка Brussels Motor Show: каждый четвертый автомобиль — китайский

Мероприятие является одной из значимых автомобильных выставок в Европе. Организуется ежегодно проходит в выставочном центре г. Брюсселя и собирает ведущих автопроизводителей, экспертов отрасли, журналистов и автолюбителей со всего мира.

История Brussels Motor Show насчитывает более ста лет. За это время выставка прошла путь от регионального события до международной платформы, где демонстрируются новейшие технологии, серийные модели автомобилей и ключевые тенденции автомобильного рынка.

В этом году на 102-й выставке будет представлено в общей сложности 67 марок легковых и коммерческих автомобилей, что станет новым рекордом. В этом году также вернутся мотоциклы, которые не появлялись на автосалоне со времен кризиса, вызванного коронавирусом. Двадцать восемь марок двухколесной техники будут приветствовать посетителей мероприятия. Среди всех представленных транспортных средств 11 совершат свою мировую премьеру, 16 — европейскую, а более 50 — дебютируют в Бельгии.

Особенностью Brussels Motor Show является ориентация на европейского потребителя. Многие производители представляют здесь модели, которые в ближайшее время поступят в продажу.

В последние годы особое внимание уделяется электрической мобильности и экологичным технологиям.

Производители демонстрируют инновации в области аккумуляторов, систем зарядки, цифровых интерфейсов и систем помощи водителю.

Между тем Герт Верховен, бельгийский репортер журнала «Automotive» рассказал местным СМИ, что около четверти из представленный автомобилей — сделаны в Китае.

— Какова доля Китая на Брюссельском автосалоне? Больше, чем большинство посетителей себе представляют. На выставке представлены 67 автомобильных марок, и около четверти из них сегодня — китайские, — говорит Верховен.

Начинается все с полностью китайских брендов, представленных под собственными названиями: BAIC, BAW, DFSK, Forthing, Foton, Livan, Maxus, Skyworth, BYD, Jaecoo, Omoda, Nio, Xpeng, Zeekr и Leapmotor.

— Это бренды, принадлежащие крупным китайским автомобильным группам, которые все активнее укрепляют свои позиции на европейском рынке, — объясняет Герт Верховен.

Кроме того, существуют бренды, которые звучат по-европейски, но на самом деле почти полностью китайские. Лучший пример — MG: ранее британский бренд, он был приобретен в 2006 году китайской группой SAIC.

Тем не менее, «Brussels Motor Show» остается важной площадкой для автомобильной индустрии Европы, отражая текущее состояние рынка и формируя представление о будущем транспорта.

